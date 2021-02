Vietnám malmára hajtja a vizet a kereskedelmi háború

A Vietnámi Kommunista Párt jóváhagyta a következő ötéves tervet, mely

a gazdasági növekedési célt ambiciózusan 6,5–7 százalékra emeli a 2021–2025 közötti időszakban, az előző tervben szereplő hat százalékról.

Az optimizmust alátámasztani látszik, hogy az indokínai ország a koronavírus-járványt eddig mindössze 280 regisztrált esettel, halálos áldozat nélkül védekezte ki, és még a szigorú korlátozó intézkedések ellenére is 2,9 százalékos növekedést tudott felmutatni tavaly, amit a világ számos országában máskor is üdvözöltek volna, ám Vietnám gazdaságának ez volt a legrosszabb éve az elmúlt évtizedekben. Nguyen Phu Trong – a kongresszuson harmadjára is megválasztott pártfőtitkár – abban bízik, hogy a világkereskedelem egy-két év alatt a járvány előtti szintjére tér vissza, és a szocialista országban az állami vállalatok privatizációját is magukba foglaló gazdasági reformok további lendületet adnak majd a gazdaságnak.

A regionális versenytársainál több, és előnyösebb szabadkereskedelmi megállapodással felvértezve – és gyakran a kínai munkabéreket is alulmúló fizetésekkel – egyre nagyobb arányban csábítja a nagyvállalatok gyárait még Kínából is az országba.

Vietnám 12 szabadkereskedelmi megállapodással rendelkezik, ezeket felhasználva pedig igyekszik bővíteni és diverzifikálni az exportpiacait. Hanoi az utóbbi években abból is profitál, hogy Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi háborúja miatt a nyugati gyártók termelésük egyre nagyobb részét hozzák el Kínából – Vietnam pedig népszerű választás.

Ennek megfelelően az egypártrendszerű kormányzat az ötéves kongresszuson meghirdetett gazdaságfejlesztési tervben hangsúlyozta, hogy növelni kívánja Vietnám szerepét az olyan globális óriások kulcsfontosságú gyártási központjaként, mint a Samsung Electronics vagy az Intel. Ez utóbbi vállalat 2021-es vietnámi beruházási keretét 475 millió dollárral 1,5 milliárd dollárra emelte.

Januárban pedig a tajvani Foxconn Technology, az Apple egyik kulcsfontosságú gyártópartnere jelentette be, hogy

270 millió dollárt fektet be az országban, mivel néhány iPad és MacBook számítógép összeszerelő üzemét áthozza Kínából.

A folyamat támogatása érdekében a párt arra törekszik, hogy Vietnám ismertségét az olcsó munkaerőn túl a tudományos és technológiai területeken is növelje.

A kongresszus után felszólaló Nguyen Phu Trong pártfőtitkár kijelentette, hogy Vietnám 2045-re teljesen fejlett országgá kíván válni, ehhez azonban arra is szükség van, hogy a párt soraiban felbukkanó korrupció ellen az eddigieknél is hatékonyabb küzdelmet folytassanak.