Zsebbenyúlós a céges parkolás Óbudán

Vállalkozások ezreit érintheti érzékenyen, hogy a III. kerületi önkormányzat 2020-tól módosította a parkolási rendeletet. Az illetékesek szerint a lakosság érdeke a szigorítás.

Az eddigi közel 69 ezer forintról januárban 108 500 forint fölé emelkedett Óbudán a helyi lakcímmel nem rendelkező, de a kerületben dolgozók éves parkolási díja, az úgynevezett alkalmazotti kedvezmény – egyebek mellett erről is döntött az októberben újonnan megválasztott III. kerületi képviselő-testület, amely még tavaly év végén módosította a parkolási rendeletet.

Az Opten céginformációs adatbázis gyűjtése szerint Óbudán mintegy 61 ezer cég van bejegyezve – ebben szerepelnek a már törölt társaságok is. Valamivel több, mint 21 500 működő társas és egyéni vállalkozót tartanak nyilván a kerületben, 1018 a tíznél több alkalmazottal működő vállalkozások száma.

Vagyis a több mint 50 százalékos emelés akár tízezernél is több munkavállaló munkába járását drágíthatja meg, s ez a munkáltatóiknak is tetemes kiadás lehet. Az utazással kapcsolatban keletkező költségek egy részét ugyanis a foglalkoztató köteles megtéríteni, másik részét pedig megtérítheti, ha belső szabályzatában erről rendelkezett. Ilyen lehet a parkolási díjak átvállalása is, bár az erről szóló szabályozás közel sem egyértelmű, és leginkább a szokásjog alapján rendeződik a gyakorlatban.

Az óbudai önkormányzat a Világgazdaság érdeklődésére elmondta, hogy a díjszabás feltornászását a várakozási övezetek maximális telítettsége indokolta.

Az a szándékunk, hogy a kiadott engedélyek darabszáma csökkenjen, hogy az állandó lakcímmel rendelkező kerületi lakosok érdekei érvényesüljenek

– közölték. Arról is beszámoltak, hogy az elmúlt évek tendenciája azt mutatta, hogy egyre növekedett azoknak a jogosultaknak a száma, akiknek nincs óbudai lakcímük, ezzel párhuzamosan pedig szűkültek a helyi lakosok parkolási lehetőségei.

