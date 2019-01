2019-ben emelkedik a gyed, jön a gyod

Emelkedik a gyermekgondozási díj (gyed) és a diplomás gyed összege, valamint megjelenik a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is – közölte kedden az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). Az újév jelentős adóváltozásokat is hozott: 20 százalékkal nő a chipsadó, de csökken az ESL és az UHT tejek forgalmi adója.

A tárca kiemelte, 2019-ben ismét emelkednek a családtámogatások. Január elsejétől a minimálbér emelkedésének köszönhetően

a gyed maximális összege 2019-ben eléri a bruttó 208 600 forintot, míg

a diplomás gyed az alapképzésben résztvevő hallgatóknál 104 300 forintra,

a mesterképzésben résztvevők esetében 136 500 forintra emelkedik.

A diplomás gyedet az érintettek már a gyermek kétéves koráig igénybe vehetik – tették hozzá.

150 ezer forint közelébe nő 2019-ben a minimálbér Varga Mihály pénzügyminiszter december 30-án jelentette be a jövő évi minimálbér összegét: a munkaadók és munkavállalók képviselői arról egyeztek meg a kormánnyal, hogy 2019-ben és 2020-ban is 8-8 százalékos emelés lesz. A minimálbér bruttó összege így 149 ezer forint, a garantált bérminimum pedig bruttó 195 ezer forint lesz 2019-ben.

A tartósan beteg gyermeküket otthon ápolók számára

megjelenik a gyod, amelynek összege bruttó 100 ezer forint és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható.

Mindemellett januártól havi 40 ezer forintra emelkedik a kétgyermekesek családi adókedvezménye, a kedvezményt már azok is igénybe vehetik, ahol érkezik a második gyerek, a várandóság 91. napjától.

További változás, hogy 2019 márciusától a központi közigazgatásban dolgozó friss házasok öt nap, valamint a nagyszülők minden unoka születésénél öt-öt nap pótszabadságot kapnak, a gyerekek után járó pótszabadságok pedig a duplájára emelkednek. Eszerint

a központi közigazgatásban egy gyerek után négy, két gyerek után nyolc, három gyerek után pedig tizennégy nap pótszabadság jár éves szinten.

A központi közigazgatásban dolgozó édesapáknak járó apaszabadság öt nap helyett nyolc, ikergyermekek esetén hét nap helyett tíz napra emelkedik.

Az Emmi közleményében kitért arra is, hogy a december 21-én lezárult, családokról szóló nemzeti konzultációt több mint 1,3 millióan töltötték ki, a válaszok értékelése után további támogatások várnak a gyermeket nevelő családokra.

Adóváltozásokat is hozott az új esztendő

Január 1-től általánosan 20 százalékkal emelkedik a népegészségügyi termékadó (neta) az egészségi kockázatot jelentő ételek és italok esetében, emellett az adóköteles italok körébe tartoznak újévtől a gyümölcspárlat, a pálinka és a gyógynövényes italok is – közölte a Pénzügyminisztérium. A agrártárca pedig arról számolt be az év első napján, hogy csökken az ESL és az UHT tejek forgalmi adója. Mindezek mellett meghosszabbodik a fordított áfázás alkalmazása az üvegházhatású gázok, valamint az acélipari termékek mellett a gabonafélékre és az olajos magvakra is.