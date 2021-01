A járvány felgyorsította a digitalizációt

A járvány katalizálta a vállalati hatékonyság javulását, de az autóipar nagyon megszenvedi. Sok múlik a német gazdaságon és a vakcinázás előrehaladásán – mondta Szerencsés László, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A tavaszi nagy visszaesés után visszakapaszkodott a megyében meghatározó autóipar?

A járvány második hullámának a közepén tartunk, még nem lehetnek pontos adataink.

Igen érzékenyen érinti a 2019-ben újra dinamizálódó hazai járműgyártást, az iparág európai recesszióját pedig tovább mélyítheti. Megyénkben kihat az egész gazdaságra, ezért a visszaesés erősen érezhető volt. Az autóipari beszállítóink nagy részben exportra termelnek. Nagyon fontos, hogy a német gazdaság helyzete miként alakul. A 2008-as válság után már 2011 első negyedében elérte a korábbi szintet, a magyarnak ez csak 2014 végére sikerült. Most a német gazdaság a 2008-as szintre esett vissza a GDP-változás tekintetében. Ez a magyar megrendeléseket is nagyon visszavetette. A visszakapaszkodás – az első hullám adatai­ból látszik – nem telik olyan hosszú időbe, mint a 2008-as válság után.

A visszaesés azonban most sokkal nagyobb volt.

Az autóipar helyzete az alternatív hajtásláncok bevezetése, a klímavédelmi szigorítások miatt már évek óta nem túl jó. A termelés gyors felfuttatása elemi érdek. Kihívás, hogy ezt a járvánnyal együtt élve kell megvalósítani, de úgy látjuk, a felfutás bekövetkezett. A kényszerű leállások a korszerű, minimális raktárkészletre alapozott gyártásban azonnali kapacitáscsökkenéssel jártak. A közép- és hosszú távú fejlesztéseket és gyártási terveket is újra kellett alkotni. A magyar autópiacon is sokan elnapolják a vásárlásokat. De biztató, hogy a hozzánk beérkezett adatok szerint az első hullám után gyorsan kezdett magához térni a járműipar.

Tart csődhullámtól?

A vállalkozások kötelező kamarai regisztrációjának határideje március 31., ekkor fogunk tisztábban látni.

A cégek átlagos kapacitáskihasználtsága októberben 77 százalék volt, 13 százalékponttal magasabb az áprilisinál. Derűlátóbbak, mint tavasszal, bár a válság mély. A kis méretű, a kizárólag hazai értékesítésre termelő, a tisztán hazai tulajdonú és az egyéb gazdasági szolgáltatások területén tevékenykedő vállalatok a legkitettebbek. A boltok nagy veszteségeket szenvedtek el, de már látszik a kilábalás. Tavasszal erősen pesszimisták voltak a kkv-k, de végül tisztességgel helytálltak. Éveket ugrottak előre a cégek digitális fejlettségben, ez lehet az egyik leghatékonyabb eszköz.

A magyarországi szakmák többsége nem automatizálható, de a helyi adottságok jók.

A részben vagy egészben automatizálható szakmákban dolgozók aránya Fejér megyében a legmagasabb, 24 százalék, ezt Komárom-Esztergom követi 23 százalékkal. A második hullám sokkal felkészültebben érte a vállalkozásokat. A turizmusban és a vendéglátásban sok cég bezárt, nagy vesztes a rendezvényszervezés. A szállításnak, logisztikának kedvezett, hogy sok cég házhoz szállításra tért át. Ahol az átszervezés költségcsökkentést és hatékonyabb munkát eredményezett, a későbbiekben sem fognak visszatérni a járvány előtti formákhoz.

A nyárra nőtt az állástalanság, azóta visszaállt a korábbi munkaerő-hiányos állapot?

A megyénkben június végén 9 ezer álláskeresőt tartottak nyilván. A munkanélküliségi ráta rég nem látott magasságba nőtt.

Azóta javult a helyzet. A cégek a következő fél évben növekvő munkaerő-keresletre, de továbbra is minimális munkaerő-túlkínálatra számítanak. Túlkínálat várható a kis- és középvállalkozásoknál (kkv-k), a kizárólag belpiacra termelő, a tisztán hazai tulajdonban lévő cégek körében, a kereskedelemben, a szolgáltatásokban, az építőiparban. Létszámbővülésre számíthatunk a nagyvállalatok, az exportpiacra is termelő cégek, a legalább részben külföldi tulajdonban lévő vállalkozások, illetve a feldolgozóipari cégek esetében. A beruházások az év első felében még robusztusan bővültek, a harmadik negyedévben elkezdődött a csökkenés. Az uniós források kisebb felhasználása is szerepet játszott, ahogy a nagyobb létszámú, külföldi tulajdonú vállalatok és az állami cégek beruházásainak elmaradása is.

A vakcinázás javíthat a helyzeten?

Ahhoz, hogy visszatérhessen a gazdaság és az életünk is a vírus előtti megszokott rendjébe, a vakcina az egyetlen lehetőségünk. Az oltások szervezésében a kamarának nincs feladata, de ha az állam vagy a vállalkozások ennek szükségét érzik, természetesen segíteni fogunk.