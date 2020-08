Állami pénzből erősödnek a szállásadók

A Kisfaludy-programra pályázó vidéki magánszálláshelyek jellemzően 3-3,5 millió forintot kértek korszerűsítésre. Közülük többen szezont hosszabbítanak, vagy egész éves üzemre váltanak.

Átlagosan három-négy szobát, szállásonként hét férőhely részleges vagy teljes korszerűsítését teszi lehetővé a területen minden idők legnagyobb fejlesztési programja keretében a nyáron elérhetővé tett forrás, amelyre a legfeljebb nyolcszobás, 16 férőhelyes magán- és egyéb vidéki szálláshelyek pályázhattak.

A pályázat lebonyolításával megbízott Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közlése szerint a támogatás igénylésére jogosultak köréből a június 4-én elindult és július 15-én zárult felhívásra

összesen több mint 16 ezer pályázat érkezett, a támogatható kérelmek száma megközelítette a 14 ezret. A sikeresen megpályázott támogatások értéke meghaladta a 40 milliárd forintot, amelyből 45 ezer szoba újulhat meg.

az átlagos megpályázott összeg 3-3,5 millió forintot tett ki.

Mint megtudtuk, az eddigi ügyfélszolgálati megkeresések alapján a támogatást alapvetően külső-belső felújításra, belsőépítészeti átalakításra, például fürdőszoba-korszerűsítésre, bútorzat vásárlására, wellnessrészleg kialakítására és napkollektorok beszerzésére szeretnék felhasználni a szálláshelyeken.

A program alapvető célja az volt, hogy a vidék magán- és egyéb szálláshelyeinek mindegyike szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást kapjon a magyar kisvállalkozók válságból való kilábalásának segítése jegyében – jelezte a kiíró.

A program ezenfelül hozzájárul a munkahelyek megtartásához is, hiszen segíti a pályázókat abban, hogy a vállalkozásukat folytathassák, méghozzá a korábbinál nívósabb körülmények között. Számos olyan szálláshely pályázott, amely eddig csak szezonálisan fogadott vendégeket, ám a fejlesztés eredményeként hamarosan négy évszakos nyitvatartásra lesz képes. A sikeres pályázat feltételéül előírt, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) történő kötelező regisztráció és pályázatkezelés célja volt az ágazat fehérítése is. A regisztráció révén a hazai kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakákról naprakész statisztikai és forgalmi adatok állhatnak rendelkezésre, és így mérhetővé válik a szektor valós teljesítménye is. Az NTAK-nál eddig 37 701 szálláshely regisztrált, szállodák, pan­ziók, kempingek, egyéb szálláshelyek vegyesen. A pályázati kiírás idején – információink szerint – négyezer új NTAK-regisztráció született.

A nyertesek már megkapták az igényelt támogatásokat, az ezekből indított munkák javában zajlanak. A kivitelezésekkel december 31-ig kell elkészülniük, majd 90 napon belül elszámolniuk a pénz felhasználásáról.

A pályázati felhívás megköveteli, hogy a szálláshely működjön a fenntartási időszak végéig, de az általa később alkalmazott árakra vonatkozóan nem tartalmaz megkötéseket a minőségi szintet lépő támogatottakkal szemben. A legaktívabbak a Somogy megyeiek voltak, ott több mint háromezer pályázat kapott támogatást, míg Veszprém megyében több mint 1600, Zalában csaknem 1300 – derül ki a nyertes kérelmek megyei bontásából. A sort Zala és Hajdú-Bihar megye folytatja, a lista végén Komárom-Esztergom megye, előtte pedig Nógrád megye áll.