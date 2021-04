Amerikai bankvezér: Joe Biden 2023-ig két kézzel szórhatja a pénzt

A CNBC írta meg, hogy Jamie Dimon, a JPMorgan Chase elnöki és vezérigazgatói tisztségét is régóta betöltő közgazdász szerint amennyire segítheti a kilábalást Joe Biden koronavírus-járvány utáni gazdasági csomagja,

hosszú távon éppen annyira veszélyeztetheti is az amerikai nemzetgazdaságot.

Előállt fejlesztési csomagjával Biden A republikánusokkal együtt akarja megnyerni a jövőt az amerikai elnök.

A bankvezér a JPMorgan részvényeseinek írt levelében úgy fogalmazott, hogy nincs nincs kétsége afelől, hogy a gazdaságélénkítő csomag, illetve a sikeres tömeges vakcinázás hatására szárnyalni fog az Egyesült Államok gazdasága.

Szerinte ez az eufórikus menetelés akár 2023-ig eltarthat majd.

Dimon arról is írt, hogy óva inti Bident attól, hogy a kétmilliárd dolláros csomagot felelőtlenül használja fel, hiszen a rekordszinten álló amerikai államadósság könnyen elszabadulhat, illetve a most jellemzően magas tőzsdei várakozások is kipukkanhatnak.

A Wall Street Journal kiemelte a levél kapcsán, hogy érdemes lehet a pénzügyi körökben öreg motorosnak számító elnök tanácsát megfogadni, hiszen ő volt az, aki a bankcsoportját nemhogy kivezette a 2008-as válság mélyéről, hanem az Egyesült Államok egyik legmeghatározóbb pénzintézetét is faragta a JPMorganből.