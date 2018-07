Az MGYOSZ a cafeteria mellett érvel

Az MGYOSZ szerint nem indokolt, hogy a kormány a cafe­teria módosításával megvonja a mobilitási célú lakhatási támogatás és a vállalati iskolakezdési támogatás adókedvezményét.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke, Rolek Ferenc nagyon pozitív, komplex, átgondolt, jó irányú összegzésnek tartja a jegybank 180 pontból álló, fenntartható felzárkózást célzó tanulmányát, de szerinte egy olyan mixről van szó, amelyben a fontos kérdések keverednek a kevésbé lényegesekkel.

Mint a Világgazdaságnak elmondta, öt nagyon fontos területet kellene a középpontba állítani, és mihamarabb kidolgozni ezek fejlesztésének módját.

Az első a humán erőforrás minősége, amely összefügg az oktatás fejlesztésével és az egészségügy rendbetételével.

A második a digitalizáció-automatizáció-robotizáció, amely hamarosan az egész gazdaságot és társadalmat átszövi. A harmadik az innováció, amelyet sokkal erőteljesebben kellene támogatnia az államnak.

Negyedikként növelni kellene az állam hatékonyságát, például úgy, hogy három-négy éven belül átcsoportosítanának százezer munkavállalót a közszférából a versenyszférába, ez enyhítené a munkaerőhiányt is. Digitális fejlesztésekkel is felszabadulna máshol bevethető humán erőforrás. (A digitális közszolgáltatások területén Magyarország elmarad az uniós átlagtól.)

Ötödikként a súlyos magyarországi demográfiai helyzetre kell mielőbb koncepciót kidolgozni, a Magyar Nemzeti Bank tanulmánya is kitér arra, hogy a munkaképes korúak száma 2030-ig 570 ezerrel csökkenhet.

Az MGYOSZ alelnöke szerint a kormány az elmúlt években szép sikert ért el a foglalkoztatottságban, de csökkent a munkaerőpiacra még bevonhatók száma. Ezért elodázhatatlan a képzési rendszer átszabása és a magyarországi roma népességgel kapcsolatos kihívások hatékony kezelése. Kétségtelen, hogy dinamikus bérfejlesztés kell azon jegybanki terv megvalósításához, amely szerint tíz éven belül legalább százezer, ma külföldön dolgozó magyar munkavállalót hazacsábítanának. Rolek Ferenc hangsúlyozta:

a munkáltatói érdekképviseletek a számottevő reálkereset-növekedést csak akkor tudják elfogadni, ha ezt megelőzi a termelékenység javulása, a GDP-növekedés ütemének bővülése. „A cé­gek melyik ujjukat harapják le” – kérdezte –, mert miközben béreket kell emelniük, a digitalizációs, automatizációs beruházásokra is költeniük kell. E döntés nehézséget okozhat egyes ágazatokban.

A Munkahelyvédelmi akcióterv kiterjesztését serkentő jegybanki állásponttal szemben az MGYOSZ alelnöke a kormány szándékával ért egyet, mert amikor a vállalkozások munkaerőhiánnyal küszködnek, akkor szerinte nincs szükség további ösztönzőre, adókedvezményre a foglalkoztatáshoz. Az ezen megspórolt pénzt a cégeknél hagyná, így az évi 2 százalékos szochó csökkentési mérték 2,5 százalékra módosulhatna. Rolek Ferenc abban egyetért a jegybankkal, hogy sarkallni kell a munkaerőpiaci mobilitásra, ezért nem tudja elfogadni a kormány terveit a cafeteria-rendszer átalakítására. Szerinte

azzal még nincs gond, hogy egyszerűsödik a béren kívüli juttatások rendszere, és kiemelt pozícióba kerül a SZÉP-kártya, de nem indokolt a mobilitási célú lakhatási támogatás és a vállalati iskolakezdési támogatás adókedvezményének megvonása.

A munkáltatói érdekképviselet fenntartaná a cégek egészségügyi szolgáltatásainak, pél­dául az egészségbiztosítás és a szű­rő­vizsgálatok adókedvezményét (ezzel az államot is tehermentesítik), valamint az önkéntes nyugdíjpénztári béren kívüli juttatást is. A jegybank azon törekvése, hogy a nagyvállalatok és a kis- és középvállalkozások dolgozói közötti bérolló szűküljön, az alelnök szerint akkor valósulhat meg, ha számottevően javul a kkv-k hatékonysága, termelékenysége. Egyúttal szélesebb körű együttműködést kell kiépíteni a nagyvállalatok és a kkv-k között, az utóbbiak beszállítókká válását kell szorgalmazni, így az export profitjából is részesedhetnének.

