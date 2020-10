Bevetésre kész a globális társasági adó

A világ fejlett gazdaságai olyan alapelveket dolgoztak ki, amelyek forradalmasítják a multinacionális vállalatok társasági adóztatását, és százmilliárd dollár pluszadóbevételt eredményezhetnek szerte a világon. Az új adórendszer tervei készen állnak a megvalósításra, ha jövőre sikerül politikai megállapodásra jutni.

Az OECD 135 országgal egyeztetve egységes globális társaságiadó-rendszert dolgozott ki, amelynek célja, hogy a multinacionális vállalatok – köztük a rendkívül jövedelmező amerikai technológiai óriások és európai luxustermékgyártók – a működési területükön fizessék meg a társasági adót, és ne tudják áthelyezni adóparadicsomokba.

A változásról szóló nemzetközi politikai megállapodás várhatóan csak a novemberi amerikai elnökválasztás után hozható tető alá. Korábban Washington volt a fő akadályozója a megegyezésnek. Pascal Saint-Amans, az OECD adóügyekért felelős vezetője elmondta, hogy

politikai konszenzus létrejötte esetén azonnal készen állnak az új keretrendszer életbe léptetésére, és bízik benne, hogy a felmerült politikai ellentétek 2021-ben áthidalhatók lesznek.

Az OECD terve két fő pillért tartalmaz. Az első, hogy a multinacionális vállalatok globális nyeresége utáni adóbevétel egy részét szétosztanák azok között az országok között, amelyekben az ügyfeleik találhatók, függetlenül attól, hogy honnan értékesítenek. Ez a rész kezdetben meglehetősen kicsi lenne, de alapvető elvi elmozdulást jelentene a jelenlegi rendszertől, amelyben a társasági adót a társaság bejegyzett székhelyén kell megfizetni. A reformnak ez a része nem hozna többletbevételt, de mintegy százmilliárd dollár társasági adót osztana szét az egész világon – biztosítva például, hogy

a Google, az Amazon és a Facebook több adót fizessen Európában és a fejlődő országokban, valamint hogy a Louis Vuitton vagy a Mercedes-Benz többet fizessen az Egyesült Államokban.

A második pillér egy minimális társaságiadó-kulcs lenne, amelyet minden multinacionális vállalatnak fizetnie kellene, függetlenül attól, hogy hol található a székhelye. Így ha egy vállalat székhelye egy adóparadicsomban van bejegyezve, más országoknak jogukban állna a globális minimumig adókat beszedni, megszüntetve az abból származó előnyt, hogy a vállalat a nyeresége után az adóparadicsomban adózik. A két pillér összesen évi százmilliárd dollár pluszadót jelentene a társasági adó mértékének emelése nélkül, beleértve azt az összeget, amelyet az Egyesült Államok már beszed egy hasonló, egyoldalúan alkalmazott mechanizmus keretében.

A társasági adók hatékonyabb beszedése kissé csökkentené a multinacionális vállalatok beruházásait, de az OECD szerint ez a globális bruttó hazai termék kevesebb mint 0,1 százalékát tenné ki.

Ha ez a terv politikai konszenzus hiányában nem valósulna meg, úgy az egyes országok továbbra is egyoldalúan lépnének fel, például a digitális szolgáltatási adók kivetésével. Ezek viszont az Egyesült Államok szerint tisztességtelenül diszkriminálják az amerikai vállalatokat. Minden bizonnyal a megegyezést próbálja kikényszeríteni az Európai Unió a most bejelentett tervével is, amely a húsz legnagyobb, többségében amerikai technológiai óriásra szabna szigorúbb szabályokat. Ha a világ ezen az úton halad, a következmény összehangolatlan és egyoldalú adóintézkedések sora és az adó- és kereskedelmi konfliktusok elszaporodása lenne, ami a globális GDP akár 1 százalékába is kerülhet – figyelmeztetett az OECD.