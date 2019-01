Élelmiszerháború dúl az ukránok és az oroszok között

Oroszország megtiltotta többek között a búza, a napraforgóolaj, az édességek, a zöldségek és a gyümölcsök importját Ukrajnából.

Megtiltotta Oroszország többek között a búza, a napraforgóolaj, az édességek, a zöldségek és a gyümölcsök behozatalát Ukrajnából. A tilalom, amely több mint 50 termékre vonatkozik, válasz arra a korlátozásra, amelyet Ukrajna vezetett be a közelmúltban több, mint 30 orosz termékre – írja az Agrárszektor.hu.

A TASS orosz hírügynökség jelentése szerint

2018 végén 50-nél is több termék importját tiltotta be Oroszország Ukrajnából. A tilalom többek között a búzára, a napraforgóolajra, az édességekre, a csokoládéra, a zöldségekre, a gyümölcsökre, az etil-alkoholra, a gyümölcslevekre, a kaviárra, a halra, a halkonzervekre, egyes pékárukra, a kenyérre, a mezőgazdasági termékek feldolgozására szolgáló berendezésekre, motorokra, generátorokra, a sebességváltókra, a traktorokra és egyéb árukra vonatkozik.

„Ez egy szemet szemért intézkedés Ukrajna korlátozásai ellen” – mondta Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök. A közelmúltban ugyanis Ukrajna több mint 30 orosz termék importjára vezetett be korlátozást, és a szankciót 2018 december 18-án meg is hosszabbította. A korlátozás többek között a kenyérre, egyes pékárukra, a csokoládés édességekre, a kávéra, a húsra, a halra, a fekete teára és a bébiételekre vonatkozik. Oroszország abban az esetben szünteti meg a nemrég hozott speciális gazdasági intézkedéseket, ha Ukrajna is megszünteti a korlátozást, amelyet a különböző orosz árucikkekkel szemben vezetett be – közölte a Tass.