Fél áron juthatnak hozzá az elektromos autókhoz a taxisok

Hétfőtől lehet pályázni az elektromos autók állami támogatására. Magánszemélyek 11 milliónál nem drágább járműre 2,5 milliót kaphatnak, a taxisok 15 millióig az ár több mint felét – írja a Magyar Nemzet.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium bejelentés jelentős piaci mozgásokat eredményezett,

néhány hét alatt meglehetősen sok 10,99 millió forintos árú elektromos autó tűnt fel a kereskedésekben. Ráadásul a kínálat meglehetősen színes.

A kis vagy már-már törpe városi autók mellett elérhető ennyi pénzért klasszikus, alsó középkategóriás családi autó is, mint a Nissan Leaf, de több koreai gyártmányú divatterepjáró is – írja a lap.

Az árkorlátnak való megfelelés miatt többnyire kisebb akkumulátorcsomag, kevesebb kényelmi vagy fedélzeti szolgáltatás érhető el, de a 2,5 milliós támogatás igénybevételével 8-8,5 millió forintért hazavihetők. Ez az ár már versenyképes a belső égésű motorral szerelt, hasonló méretű, automata váltós kocsikéval – merthogy a villanyautók egyike sem tartalmaz manuális váltót, sőt leginkább semmilyent sem.

A személyszállítás céljából beszerezni kívánt tisztán elektromos gépjárművek esetében 15 millió forint a határ, és itt a támogatási arány akár 55 százalék is lehet. A Kia e-Niro, azaz egy 4,3 méter hosszú, közepes méretű városi terepjáró már 4,9 milliótól hazavihető – igaz, a kisebbik akkucsomaggal és hatótávval. De még a nagyobbik, a 64 kWh/órás is kijön 5,87 millióból, taxisvásárló esetén. Ez az ár, amennyiért a legnépszerűbb magyar autó, a Suzuki Vitara is megvehető újonnan.