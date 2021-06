Ingyenhitelt vár a piac a zöldotthon programtól

A Monetáris Tanács dönt majd a Magyar Nemzeti Bank Zöldotthon programjának részleteiről. A program indulását Matolcsy György jegybankelnök jelentette be a Magyarország újraindul! Világgazdaság csúcskonferencián. Piaci várakozások szerint a zöldhitel az építés mellett talán a korszerűsítést is támogatja. Az új lakóingatlanok energetikai előírásai már amúgy is szigorodnak jövőre, amikortól csak közel nulla energiaigényűek kaphatnak használatbevételi engedélyt, ami fenntarhatóbb épületállományt céloz. Az új szabályozás bevezetését egyébként már két lépcsőben, idén januárról jövő júliusra elhalasztották. A korszerű, energiatakarékos, zöldotthonok építőit és vásárlóit a jegybank olcsó, nulla százalékos hitellel támogatná – fejtette ki Matolcsy György ősszel az akkor nagy visszhangot kiváltott, lakáspolitikai fordulatot sürgető írásában. Ebben fogalmazta meg azt, hogy

az áfa korábbi kedvezményes mértékének visszaemelése – ami hibás lépés volt – tovább gyengíti a kínálati oldalt. Összességében a mai rendszerben a lakáspolitika inflációt termel és nem új otthont teremt. Szükség volna egy olyan új programra, amit a jegybankok indíthatnának el, miután kormánydöntés születik a lakáspolitikai fordulatról.

Az áfaemelés kivezetése időközben megtörtént, összeállt az új otthonteremtési csomag, bevezették az otthonfelújítási támogatást, ami mellett a zöldotthonok építésének és vásárlásának támogatása jelentős lépés, a fenntarthatósági szempontok felértékelődését jelentő fontos eszköz lenne.

A fél éve Új Otthon Programként részletezett, olcsó hitellel megtámogatott koncepció évente 30-40 ezer otthon megépítését segítené, és – ahogyan azt Matolcsy György akkor felvázolta, jelentős többlet költségvetési bevételt, zöld és energiatakarékos új lakásállományt, új kertvárosokat, új tereket eredményezne.

A hitel visszafizetéséhez fenntartható családi költségvetésre van szükség, ezért kizárólag zöldotthonok, azaz korszerű, energiatakarékos ingatlanok építését támogathatja a jegybank az eredeti javaslat szerint, amiről hamarosan kiderül, hogy mennyi valósulhat meg belőle.

Az eredeti vízió szerint tíz éves futamidő lenne optimális, ami megfelelő az otthonteremtőknek, de még nem terheli hosszútávon a jegybanki mérleget, miközben olyan jelentős összeget biztosíthat, ami a mainál lényegesen nagyobb otthonokhoz elegendő hitelforrást nyújtana a családoknak és az ingatlanfejlesztőknek. A részletek kidolgozása során derülhet ki, hogy amennyiben lakásépítők és lakásvásárlók egyaránt igénybe vehetik a zöld ingyenhitelt, lehetséges-e ugyanazon ingatlan esetében mindkét fél hitelezése, főleg, ha a hitelbírálatnál az állami támogatásokat, azaz a csokot, a megtakarításokat és az egyéb pénzügyi forrásokat is beszámítják majd.

A jegybanki forrást a jegybankelnök elképzelései szerint biztosítási szerződéssel lehetne elérni, tehát jelzálog helyett piaci biztosítással jutnának az érintettek a hitelhez, amennyiben ezt, vagy egy lényegében hasonló változatot támogatnak majd a döntéshozók.

A zöldotthon programot mint a következő hónapokban indulót említette a konferencia-előadásban a jegybankelnök. Eszerint a következő hetekben, hónapokban kiderül, hogy a támogatással felérő ingyenhitel fókuszába bekerülnek-e a korszerűsítések. Utóbbiakra az unió is nagy hangsúlyt helyez: az Európai Bizottság stratégiája 2030-ig 35 millió épület energetikai megújítását, fenntarthatóbbá tételét célozza, a következő tíz évben minimum megduplázva az eddigi korszerűsítési arányt, amit hozzáférhető finanszírozással kell támogatni.