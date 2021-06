Itthon gyorsabb lesz a helyreállítás az uniós átlagnál

Jó okunk van feltételezni, hogy folytatódik a gazdaság helyreállása a következő negyedévekben, az év második felében pedig visszatérünk a 2019-es szinthez – jelentette ki VG gazdasági csúcskonferenciáján Varga Mihály.

A pénzügyminiszter hozzátette: a magyar gazdaság ellenállóképessége megerősödött az elmúlt 10 évben, emiatt gyorsabb hazánk gazdaságának helyreállása az EU országaihoz képest.

A pénzügyminiszter jelezte, hogy a járvány előtti szint 93 százalékán állunk. A vendéglátás helyreállása is kifejezetten gyors, a nyugták alapján 2,5-3 milliárdos forgalom, ami a 2019-es teljesítményszintet jelenti.

A pénzügyminiszter 4 elemet emelt ki, amelyek húzzák a gazdaságot, ilyen a bérek, a vállalati kapacitások, a munkaerőpiac, illetve az EU transzferek. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy lesznek fékezőerők. Hangsúlyozta, hogy a nemzetközi turizmus és az uniós kereslet is továbbra is visszafogott lehet, ahogy a hiteltörlesztési moratórium kivezetése szintén kockázati tényező.

Magyar hiány belesimul az átlagba

Jövőre folytatódik a deficit lefaragása. Varga Mihály jelezte, hogy Magyarország a régiós versenytársak között nincs e tekintetben lemaradva, sőt hamarabb térhetünk vissza 3 százalékos hiányhoz, mint Szlovákia és Csehország

Államadósság összhangban az európai folyamatokkal

Nem most van az ideje, hogy az államadósság politika visszatérjen, mint ami 2013 és 2020 között volt- figyelmeztetett a pénzügyminiszter. A 2008-as válság után is lassú helyreállás történt a gyors fiskális konszolidáció miatt. Ezt most nem javasolja a tárcavezető.

Kedvező adórendszer

Varga Mihály kitért a globális minimumadó bevezetésének tervére. A tárcavezető szerint súlyos hiba lenne, ha kiiktatnánk az adózást a globális versenyből. A PM számításai szerint 2000-3000 olyan vállalkozás lehet, amelyet érinthet ez a döntés. A magyar kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy fennmaradjon a kedvező adózási környezet hazánkban- tette hozzá.

Továbbra is 4,5 millió foglalkoztatottság

A válság előtt közelítettünk a teljes foglalkoztatottsághoz, sőt 80 ezer üres álláshely volt a gazdaságban. Idén májusában 90 ezer fővel kevesebb álláskeresőt tartanak nyilván, mint a tavalyi év mélypontján. Jó okunk van arra, hogy újra visszanyerjük korábbi pozíciónkat és egy mélyen 4 százalék alatti munkanélküliség legyen Magyarországon – fogalmazott a pénzügyminiszter

Kilőtt az ipari termelés

Márciusban kiugróan nőtt az ipari kibocsátás, ez jó jel – mondta a tárcavezető. Ugyanakkor hozzátette, hogy a járműipar teljesítménye elmarad a várttól. De biztató, hogy vannak más területek, mint például a vegyipar vagy elektronikai ipar, amely már meghaladja a 2019 előtti szintet.

Magas beruházási ráta

Magyarország lehagyta a V3-ak rátáját is. Ez azzal a reménnyel kecsegtet, hogy a növekedés gyorsabban tud visszaépülni.