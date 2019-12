Jövőre is a háztartásokra összpontosítanak az állampapír-kibocsátásokkal

Kevesebb állampapírt ad el 2020-ban Magyarország, mivel kevesebb lejáratot kell megújítani, de vásárlóként továbbra is főként a hazai magánmegtakarítókra számít az Államadósság Kezelő Központ.

Továbbra is a lakossági papírok értékesítésére koncentrál az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), miután a héten az idei slágertermék, a júniusban útjára bocsátott Magyar Állampapír Plusz állománya átléphette a 3000 milliárd forintos pszichológiai határt

– hangzott el a jövő évi finanszírozási tervet ismertető sajtótájékoztatón tegnap a Pénzügyminisztériumban. A háztartásokhoz jutó papírokon továbbra is fenn kívánják tartani a pozitív reálkamatot – összegzett Kurali Zoltán, az államadósságot kezelő intézmény vezérigazgatója.

A háztartásoknál lévő papírok állománya az év végén várhatóan 7500 milliárd forint körül lesz, és ezt 2023 végére 11 ezermilliárdra emelnék.

A jövő évben lejáró devizaadósság megújítására folytatódik a lakossági európapírok értékesítése is, és lehet, hogy jenben és jüanban denominált zöldkötvényeket is kibocsát jövőre a magyar állam. Ha mód lesz rá, folytatják a devizakötvények lejárat előtti visszavásárlását is, és a deviza aránya a teljes adósságon belül az idén várható 17 százalékról 15-re csökkenhet.

A lakossági tulajdonosok aránya a központi költségvetés teljes adósságán belül idén 26-ról 30 százalékra emelkedett, és tovább nőhet. Az államháztartás finanszírozási igénye jövőre jelentősen csökken, az idei 20 százalékról a GDP 14 százalékára, mintegy 7300 milliárd forintra. Lakossági papírból azonban a lejáratoknál 400 milliárd forinttal többet terveznek eladni, mintegy 4168 milliárd forint értékben. Valójában ez jóval nagyobb nettó lakossági vásárlást jelent, mivel 800 milliárd forint értékű lejáró papír kerül majd ki bankok és más intézményi befektetők kezéből.

