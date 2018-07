Kína kemény lépésre szánta el magát az USA-val szemben

Az Egyesült Államok és Kína pénteken kölcsönösen 25 százalékos pótlólagos importvámot vetett ki egymás termékeire.

Donald Trump kormánya péntektől 25 százalékos pótlólagos vámot vetett ki 818, összesen 34 milliárd dollárnyi, Kínában gyártott termékre. A következő két hétben további 16 milliárd dollárnyi kínai termékre is büntetővámot tervez kiróni. Peking is ezt fontolgatja, hangsúlyozva, hogy kényszerűségből.

Kína azonnal reagált az amerikai bejelentésre. A kínai külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy Kína is 25 százalékos pótlólagos vámot vetett ki ugyancsak 34 milliárd dollár értékű amerikai termékre.

Eközben a kínai kereskedelmi minisztérium jelezte, hogy a válaszlépésről tájékoztatja a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO). A minisztérium szóvivője rámutatott arra, hogy Kína továbbra is a szabadkereskedelem pártján áll, és hogy az amerikai termékekre kivetett büntetővám reakció arra az washingtoni lépésre, amelyek sértik Kína nemzeti érdekeit.

Trump június 15-én jelentette be, hogy az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vet ki összesen 50 milliárd dollár értékű Kínából importált csúcstechnológiás termékre. Július 6-tól 34 milliárd dollárnyi Kínában gyártott termék esetében emel vámot, a következő két hétben a büntetővámmal sújtott termékek értéke további 16 milliárd dollárral emelkedik.

Az elnök akkor azt mondta, hogy

a szellemi tulajdon és technológiák ellopására, valamint más tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra tekintettel az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vet ki összesen 50 milliárd értékben Kínából importált, jelentős ipari technológiai értékkel bíró termékre.

Az amerikai elnök korábban több alkalommal is mondta, hogy

nem tetszik neki a Kínával szembeni, általa 500 milliárd dollárra tett amerikai kereskedelmi hiány. Hivatalos adatok szerint a tavalyi amerikai deficit valójában 375 milliárd dollár volt.

A Capital Economics londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház szerint az amerikai multinacionális vállalatok Kínában működő többségi tulajdonú érdekeltségeinek éves értékesítése a kínai piacon több mint 350 milliárd dollár, vagyis jórészt éppen annyi, mint az Egyesült Államokkal szembeni kínai áruforgalmi többlet.

Az USA-nak is fájni fog

Kína, a korábbi tervek szerint

106 termékre vet ki 25 százalékos pótlólagos importvámot, amelyek között olyan mezőgazdasági cikkek is szerepelnek, mint a szójabab, a kukorica, a sertéshús, a narancslé és a dohány, illetve a listán vegyi anyagok mellett gépjárművek, valamint 15 és 45 tonna közötti önsúlyú repülőgépek is vannak.

A kínai ellenlépés különösen az amerikai szójababexportot sújtja, ami az Egyesült Államok legnagyobb Kínába irányuló mezőgazdasági exportterméke. Rosszul járnak az amerikai sertésexportálók is, miután a Kínába szállított sertéshús vámja – a 25 százalékkal megemelt pótlólagos vámmal – 62 százalékra emelkedett, és ezzel lépéselőnybe kerültek az európai sertésexportálók.

Kárt okozhat a kínai ellenlépés az amerikai olajexportálóknak is. Az Egyesült Államokban éppen felfutóban az olajtermelés, Kína pedig, amely a világ legnagyobb olajimportálója, a megemelt importvám miatt inkább más piacokról szerzi majd be az energiahordozót. Az Egyesült Államok tengerentúli olajeladásainak mintegy 20 százaléka irányul Kínába. Elemzők szerint az ázsiai ország minden bizonnyal tovább növeli olajvásárlásait legfőbb szállítóitól, Oroszországtól és Szaúd-Arábiától, amelyek már be is jelentették, hogy növelik a termelésüket.

A kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön ismertetett kimutatása szerint a Kínában gyártott 34 milliárd dollár értékű, amerikai büntetővámmal sújtott termékből több mint 20 milliárd dollárnyit Kínában működő külföldi cégek, jórészt amerikai vállalatok állítanak elő.