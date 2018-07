Kínai piacnyitást szorgalmaz Donald Tusk

Az uniós vezetők Pekingben jelezték a kínai kormányfőnek, örömmel látják, hogy az ázsiai ország – az európai és ázsiai aggályokra reagálva – több nagyobb beruházásra is rábólintott, és erősítette a szellemi tulajdonjogokat. „Kína meg tudja nyitni a piacát, ha akarja” – fogalmazott Donald Tusk.

Együttműködésre és a kereskedelmi feszültségek csökkentésére szólította fel tegnap Kínát és az Egyesült Államokat Donald Tusk. Az Európai Tanács elnöke Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével együtt Pekingben találkozott Li Ko-csiang kormányfővel a kínai és uniós vezetők éves csúcsán.

Európa, Kína, Amerika és Oroszország közös kötelessége, hogy ne rombolják le a világrendet, hanem javítsák azt, és ne indítsanak vámháborúkat, amelyek történelmünk során számos esetben heves konfliktusokba torkolltak, ehelyett inkább a nemzetközi rendszer alapját adó szabályok felelősségteljes reformjára van szükség. Van még idő a konfliktus és káosz elhárítására

– idézi Tuskot a Reuters hírügynökség.

Egyelőre azonban nem úgy tűnik, hogy a közeljövőben tárgyalóasztalhoz ülnek a kínai és az amerikai vezetők a problémák tisztázása érdekében. A kínai kereskedelmi misztérium korábbi ígéretéhez híven panaszt tett a Világkereskedelmi Szervezetnél (WTO) amiatt, hogy Washington a múlt héten jelezte, további 200 milliárd dollár értékű kínai termékre tervez védővámot kivetni. Egy héttel a bejelentés előtt pedig az USA, majd válaszul Kína is 34-34 milliárd dollár értékben vetett ki 25 százalékos pótlólagos importvámot egymás termékeire. Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója hangsúlyozta, nincs mentség arra, hogy Kína – ahelyett, hogy az amerikai felvetésekkel foglalkozott volna, és megnyitja a piacát – revansot akart venni.

Washington azzal vádolja Pekinget, hogy amerikai szellemi tulajdon ellopására ösztönzi vállalatait. Ez nem csak az Egyesült Államok élén állókat nyugtalanítja, több európai politikus is attól tart, hogy Kína technológiai előnyre tehet szert, mivel egyre több uniós cég kerül a kezére, miközben az ottani piac elérhetetlen az európaiak számára.

Pontosan ezen aggályok miatt merült fel tavaly, hogy az Európai Unió szigorúbb ellenőrzés alá vonná azokat a külföldi befektetőket, akik a térség stratégiailag fontos szektoraiban juthatnak szerephez. Kína a vádakra reagálva enyhített a korábbi szigoron, és jóváhagyott nagyobb külföldi beruházásokat, köztük a BASF német vegyipari cég tízmilliárd dolláros projektjét is. Juncker a Livel és Tuskkal közös pekingi sajtótájékoztatón kiemelte, ezek a lépések bizonyítják, hogy ha akarja, Kína is meg tudja nyitni a piacát, és a kínai miniszterelnök is leszögezte, kiegyensúlyozottabb kereskedelmet szeretne az Európai Unióval.

A teljes cikk a keddi Világgazdaságban olvasható