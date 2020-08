Kitiltaná a kínai TikTokot amerikából Trump

Intézkedéseket fog hozni az Egyesült Államokban lévő gyorsan növekvő TikTok közösségi média alkalmazás eltiltására – jelentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Donald Trump. Tájékoztatása szerint ezt már szombaton jogszabályba foglalja, a sürgősségi gazdasági hatalmat vagy a végrehajtó végzés lehetőségét használva.

Hozzátette:

A TikTok a kínai ByteDance vállalatcsoport tulajdonában van, amely a platform Kínában működő, cenzúrázott verzióját, a Douyint is üzemelteti. Csaknem egymilliárd felhasználója van szerte a világon.

Az AFP megkeresésére a TikTok nem kívánta kommentálni Donald Trump kijelentéseit, csak annyit válaszoltak, hogy bíznak a TikTok hosszútávú sikerében.

Sanghajba vagy Hongkongba költözne a TikTok

A nyolc éves pekingi székhelyű tech- és médiavállalat eredetileg azt akarta, hogy New York-ban vagy Hong Kongban egy együttes társaságként jegyezzék be, beleértve a TikTok-ot is.