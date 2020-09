Eldőlt, meghosszabbítják a hitelmoratóriumot

Meghosszabbítja a kormány a hitelmoratóriumot néhány társadalmi csoportnál

– jelentette be szombaton Orbán Viktor. A gazdaságvédelmi operatív törzs ülése után a miniszterelnök elmondta, hogy

a hitelmoratóriumot január elsejétől további hat hónapig meghosszabbítják a gyereket nevelő családoknál, a nyugdíjasoknál, a munkanélkülieknél, illetve a közfoglalkoztatottaknál.

Kiemelte, hogy az előbb felsorolt csoportok esetében semmit nem kell jelezniük, hanem automatikusan megnő hitelmoratórium meghosszabbítódik. „Nekik akkor kell felkeresni a bankot, ha a moratórium lehetősége ellenére fizetni szeretnének” – mondta.

Orbán Viktor hozzátette, ha a vállalkozók meg akarják hosszabbítani a moratóriumot, akkor be kell jelenteniük az igényüket és bizonyítaniuk kell, hogy a bevételük több min 25 százalékkal csökkent. Azt is elmondta, hogy a gazdaságvédelmi operatív törzs azt ajánlotta, hogy

háztartási és vállakozási hitelek esetében a járvány kezdete előtt felvett hiteleknél szintén rendelje el a kormány a hat hónapig tartó moratóriumot.

„Ezt a kormány meg is fogja tenni” – mondta a miniszterelnök.

A járvány második hullámában is fenn kell tartani az ország gazdasági működőképességét, ezért újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket vezet be a kormány – nyilatkozta korábban a pénzügyminiszter. Varga Mihály a tervekről szólva közölte: szóba jöhet célzott adócsökkentés és az építőipari beruházások támogatása is. A meghosszabbítandó hitelmoratóriumról elmondta, hogy a döntés segítheti az átmenetileg nehéz helyzetbe került családokat és vállalatokat.