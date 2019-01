Nem változtatott a kamaton az EKB

Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank kormányzótanácsa csütörtöki ülésén.

Az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsa a piaci várakozásokkal összhangban, változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00 százalékos kamatlábát, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25 százalékos, illetve mínusz 0,40 százalékos szintjét.

Az EKB közleménye szerint a kormányzótanács továbbra is arra számít, hogy a bank irányadó kamatai legalább 2019 nyaráig a jelenlegi szintjükön maradnak, illetve addig, ameddig segítik, hogy az infláció középtávon továbbra is tartósan 2 százalék alatti, de ahhoz közeli legyen.

A hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedéseket illetően a kormányzótanácsnak az a szándéka, hogy az eszközvásárlási programban vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befekteti hosszabb időszakon keresztül azután is, hogy elkezdi az EKB irányadó kamatainak emelését, részben azért is, hogy fennmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika.

Mario Draghi, az Nem változtatott az irányadó kamaton az Európai Központi Bank kormányzótanácsa csütörtöki ülésén.elnöke a délután fél háromkor kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések hátterét.