Orbán Viktor: jók az esélyek a megállapodásra

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Orbán Viktor az újságíróknak kijelentette: jó esély van arra, hogy megállapodás szülessen az EU brüsszeli csúcstalálkozóján.

A magyar kormányfő szerint a vitás kérdéseket

a helyreállítási alap nagysága,

a hitelek és segélyek aránya,

a visszatérítések rendszere,

illetve a kifizetések feltételekhez kötése

jelenti. Megjegyezte: egyelőre a hetes cikkelyes eljárás megszüntetésére vonatkozó magyar kérés sem teljesült, és sok európai tagállam, illetve Charles Michel is összekeveri a politikát a gazdasággal.

A Magyar Nemzet cikkéből kiderül, hogy a Magyarországnak juttatandó pénzekkel kapcsolatban a kormányfő szerint már nem „matematikailag abszurd” vagy „megalázó” a helyzet, így a friss tervek az országunkkal hasonló erejű államoknak – például Portugáliának – nem juttatnának nagyságrendekkel több támogatást.

Angela Merkel korábban pesszimistán ítélte meg a brüsszeli hangulatot, Szijjártó Péter pedig emlékeztetett: az uniós pénz nem adomány, nem jófejség.

Problémás hollandok

Ha nem sikerül megállapodásra jutni a vitás kérdésekről a költségvetéssel és a mentőcsomaggal összefüggésben, az Hollandiának lesz köszönhető – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben.

A nemzetközi sajtónak nyilatkozva a kormányfő azt mondta, a hollandok egy olyan eszközt kívánnak bevezetni, amely ellenőrzi az uniós pénzek kifizetését és felhasználását, különösen a déli országok esetében. Aláhúzta:

ez az eszköz teljesen új mechanizmus a jogállamisággal összefüggésben.

Amiről szó van

A 2021 és 2027 közötti időszakra szóló, hosszú távú uniós költségvetésről és a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítását célzó pénzügyi csomagról tárgyaltak pénteken, szombaton és vasárnap Brüsszelben.

A hétéves uniós költségvetésre vonatkozóan Charles Michel az Európai Tanács elnöke 1074 milliárd eurót javasolt az EU hosszú távú célkitűzéseinek megvalósítása és a helyreállítási terv teljes egészének megőrzése érdekében.

A tanácsi elnök a költségvetési szabályozás részeként „arányos intézkedések” meghozatalát helyezte kilátásba

– az uniós források nem megfelelő felhasználása vagy

– az uniós értékek tiszteletben tartásának elmaradása esetén.

Koronavírus: 750 milliárd eurós csomag

A tanácskozás másik kulcsfontosságú témája a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk orvoslását célzó helyreállítási terv, amelyre vonatkozóan az Európai Bizottság Új Nemzedék EU (Next Generation EU) néven 750 milliárd eurós csomagot mutatott be. A hétéves költségvetésre épülő pénzalapból finanszíroznák az uniós szakpolitikákat, továbbá hitelgaranciaként szolgálna a tagállamok számára, és beruházásaikat is ösztönöznék belőle.

A tervek szerint az alap költségvetésének nagyobbik része vissza nem térítendő támogatásokból, egyharmad része pedig hitelekből állna. A kölcsönfelvétel önkéntes a tagállamok számára, míg a támogatásokból minden tagország részesülne.