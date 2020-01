Örül a piac az orosz költekezésnek

Ralizik az orosz építőipari és kiskereskedelmi cégek árfolyama, mióta az új miniszterelnök, Mihail Misusztyin letette az esküjét. Ugyan a két ágazatnak kevés képviselője szerepel a tőzsdén, de például a Magnit, az ország legnagyobb élelmiszerlánca, vagy az LSR ingatlanfejlesztő vállalat részvénye is 10 százalékot meghaladó mértékben drágult a január közepi kormányváltás óta. Pedig a MOEX, a vezető tőzsdeindex kissé esett ebben az időszakban.

A jelenség egyik mozgatórugója, hogy Misusztyin elsődleges feladata a költségvetésben és a nemzeti vagyonalapban felhalmozott több százmilliárd dollárnyi rubel elköltése, amely

elsősorban a kiskereskedelemben és az építőiparban csapódhat le.

Az állami adóbevételek növekedése és az éveken át tartó takarékoskodás miatt az orosz kormány jelentős tartalékot halmozott fel: tavaly GDP-arányosan 1,8 százalékos volt a büdzsé többlete, 2018-ban 2,9 százalék. Emellett

a főként az olajbevételekből táplálkozó nemzeti vagyonalapban is felhalmozódott 125 milliárd dollár, amely szintén elköltésre vár.

Az egész piac, a külföldi befektetők is örültek a kormányváltásnak, mert nemcsak személyi, hanem szemléletbeli változást is hoz – mondta kérdésünkre Boér Levente, az OTP Alapkezelő portfóliómenedzsere.

Szerinte a Putyin körüli klikkben a reformisták kerültek többsége, céljuk a vásárlóerő, az életszínvonal és a gazdasági növekedés erősítése:

Az ágazati árfolyamok erősödése is ennek tudható be, bár a hirtelen drágulásban az alulárazottság is szerepet játszott, illetve az, hogy a betétikamat-csökkentések miatt a lakosság is megjelent a részvénypiacon.