Az új évadban 210 millió juthat koncerthelyszínek támogatására

Az új évadban is 210 millió forint juthat koncerthelyszínek eseményeinek támogatására az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program keretében.

A fővároson kívüli, a határon túli és a budapesti könnyűzenei klubok szeptember 28-ig nyújthatják be pályázataikat az NKA felületén keresztül

– közölték a szervezők.

Mint írták, a Hangfoglaló (korábban Cseh Tamás) Program egyik legstabilabban működő támogatási rendszere a klubprogram, amely nemcsak klasszikus kluboknak, hanem zenekarokat fogadó moziknak, művelődési házaknak és vendéglátóhelyeknek is szól. Az elmúlt hat évadban, alkalmanként hetven-kilencven klub kapott támogatást arra, hogy havonta legalább egy élőzenés, belépőjegyes koncertet szervezzen.

Eddig több mint egymilliárd forint (az összes támogatási keret valamivel több mint ötöde) került a koncerthelyszínekhez és rajtuk keresztül a fellépő zenekarokhoz.

A Hangfoglaló Program Kollégiuma által pénteken megjelentetett pályázatok értelmében továbbra is olyan folyamatosan működő, élőzenés, belépőjegyes könnyűzenei koncerteknek helyet biztosító klubok (művelődési intézmények, vállalkozások) jelentkezését várják, amelyek vállalják, hogy 2020. október 1. és 2021. szeptember 30. között legalább tíz támogatott bulit megvalósítanak. A vidéki helyszínekkel kapcsolatban továbbra is elvárás, hogy a támogatott koncerteken nem léptethetnek fel zenekarokat saját megyéjükből. A vidéki helyszínek összesen 145, a fővárosiak 50, míg a határon túli magyarlakta városokban működő pályázók 15 millió forintra pályázhatnak, támogatott koncertenként egységesen legfeljebb 250 ezer forintra.

Mivel a járványhelyzet miatt a 2019/2020-as évadot sok klub még nem tudta lezárni, az októberi döntés alkalmával a kollégium nem fogja vizsgálni annak teljesülését

– áll a közleményben. Ez azt is jelentheti, hogy egy ideig ugyanazon a helyszínen, ugyanabban az időszakban – de természetesen eltérő napokon – két klubtámogatói pályázat is megvalósulhat. Mivel azonban a most megjelent és szeptember 28-ig beadható pályázatokról hatályos döntés csak novemberre várható, a rendszeres pályázóknak érdemes az ősz folyamán a 2019-es pályázataikat lezárni.