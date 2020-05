Szijjártó Péter: az a cél, hogy a régió leghatékonyabb exportfinanszírozási rendszere legyen Magyarországon

Az Exim Bankról szóló törvényjavaslat célja, hogy Közép-Európa leggyorsabb és leghatékonyabb exportfinanszírozási rendszerét hozza létre Magyarországon hosszú távon is

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az Országgyűlésben.

A miniszter úgy értékelt: a világjárvány nemcsak egészségügyi hanem gazdasági kérdés is, a járvány után pedig semmi sem lesz ugyanolyan, mint előtte volt. Teljesen új verseny indul, új szabályokkal, új szereplőkkel, új pályákon, új játékvezető sípszavára és ebbe az új versenybe kell most benevezni – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ebben a helyzetben nem lehet más a cél, minthogy továbbra is Magyarországé legyen Közép-Európa legvonzóbb beruházási környezete, és a leggyorsabb és leghatékonyabb exportfinanszírozási rendszer.

A tárcavezető elmondta: a javaslat célja, hogy tovább csökkentse a magyar vállalkozások adminisztratív terheit, valamint felgyorsítsa az exportőrök finanszírozáshoz jutását, ami főleg most fontos, amikor a világjárvány miatti nehézségek közepette a vállalatok likviditási kihívásokkal szembesülnek.