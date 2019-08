Tízből hat uniós pályázat hoz támogatást

Míg a 2014–2020-as uniós ciklusban egy átlagos nyertes pályázó eddig 74 millió forint támogatáshoz jutott, a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban magasabb, 139 millió forint volt a megítélt támogatások összege.

A 2014–2020-as uniós ciklusban eddig a pályázatok 58,4 százaléka részesült pozitív elbírálásban, az irányító hatóságok az összes igényelt támogatás 69,8 százalékát hagyták jóvá – derült ki a Világgazdaság számításaiból. Mivel már több mint 126 ezer kedvezményezettnek ítéltek oda 9343 milliárd forintot, az átlag 74 milliót fordíthat EU-s projektje keretében beruházásra, fejlesztésre, miközben a benyújtott pályázatokat összesítve még csak 62 millió forint az egy támogatói igényre jutó összeg. Ez a különbség abból ered, hogy a fejlesztéspolitikai intézményrendszer a 2007–2013-as időszakkal szemben a mostani érában már inkább kevesebb pályázónak juttat több forrást. Így a versenyszférában számos nagy növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozás fejleszthette telephelyét, bővíthette kapacitását és modernizálhatta eszközeit, gépeit. Az állami hátterű projekteknél a nagy infrastruktúra-beruházások kaptak főszerepet, köztük közút- és vasútfejlesztések, kórház- vagy iskolaépítések, valamint szennyvíz- és hulladékgazdálkodás.

Érdemes azonban önmagában is értelmezni a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) forrásainak felhasználását, hiszen ez a vállalkozások első számú – és lényegében egyetlen – uniós pénzcsapja. A pályázók 14,8 százaléka, 32 ezer cég próbált szerencsét a Ginopban, az általuk megcélzott 3510 milliárd forint viszont már az összes támogatói igény 26,2 százalékának felel meg. A pályázók 56,6 százaléka kapott végül zöld utat, vagyis 1,8 százalékponttal volt nagyobb a lemorzsolódás, mint az összes operatív programban együttvéve. Bár számtalan mikro- és kisvállalkozás is támogatáshoz jutott, az igényelt és az odaítélt összegeken erősen érződik, hogy több közép- és nagyvállalat, valamint konzorcium is versenybe szállt a javarészt vissza nem térítendő uniós pénzekért: a pályázatok beadásakor még csak 109 millió forint volt az átlag, az eredményhirdetés után azonban már egyenként 139 milliót könyvelhettek el a nyertesek.

