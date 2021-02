Toplistázták a családok otthonfelújítási, korszerűsítési terveit

Rendkívüli érdeklődést váltott ki az idén januártól hatályos Otthonfelújítási program. A GKI és a Masterplast közös reprezentatív felmérésében arra kereste a választ, hogy a programban az elkövetkező két évben részt venni szándékozók várhatóan milyen konkrét feladatok elvégzését szeretnék az állami támogatás segítségével finanszírozni. Mint kiderült,

a két legnépszerűbb cél a fürdőszoba, illetve a belső tér felújítása, azaz festés, tapétázás, a fali és a padlóburkolat cseréje. A válaszadók több mint negyede pedig a külső nyílászárók, illetve a fűtési rendszer korszerűsítésében gondolkodik.

Minden ötödik válaszadó szeretne hőszigetelési és tetőfelújítási munkákat végeztetni, az utóbbit értelemszerűen a családi házban élők. A többi felsorolt feladat azonban minden ingatlantípusban népszerű.

A felújítási, korszerűsítési tervek fontossági sorrendjében és típusaiban is vannak különbségek aszerint, hogy az adott háztartás milyen ingatlanban működik.

A családi házakban élők számára az átlagosnál jóval fontosabb a már említetteken túl a kerítés építése, felújítása, a terasz, erkély, előtető felújítása és építése, illetve a napelemes vagy napkollektoros rendszerek kiépítése. Emellett garázs építését vagy felújítását is sokan tervezik. A tégla építésű társasházi lakások lakói között kiemelkedően magas a klímaberendezések beépítésének vagy cseréjének említési gyakorisága, és az árnyékolástechnikai munkálatok, valamint a hang- és vízszigetelési feladatok is elöl szerepelnek sokak listáján. Az árnyékolástechnikai munkák elvégeztetése a panellakások lakói között is jóval népszerűbb az átlagosnál.

A fővárosiak csak hang- és vízszigetelési munkákat terveznek az országos átlagnál jóval magasabb arányban elvégeztetni. A nagyvárosok lakói esetében a belső terek felújítása kiemelten fontos,

minden második válaszadó szeretne ilyen jellegű beruházásba fogni. A kisvárosiak a víz, gáz, elektromos belső hálózatok, a fűtési rendszer és a kémények cseréje, a hőszigetelési feladatok, valamint a kerítéssel összefüggő munkák esetében aktívabbak az országos átlagnál. A községekben kiemelkedően népszerű a hőszigetelés, a külső nyílászárók cseréje, valamint a tetőfelújítás és a szigetelés.

A klímaberendezések beépítése és cseréje, a napkollektor és napelemes rendszerek telepítése, cseréje, illetve a térburkolatok kiépítése esetében a legnagyobb jövedelemmel rendelkezők aktivitása kiemelkedően magas, jelezve, hogy ezeknek a munkáknak az elvégzése manapság is a luxus kategóriájába esik – közölte a GKI.