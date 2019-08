Trendfordulót hozhatnak a beruházások

Ha a kínai pártvezetés a korábbi kétezer milliárd jüanról négyezer milliárdra duplázza az infrastrukturális stimulust, hogy a kereskedelmi háborús károkat enyhítse, akkor emelkedésnek indulhat az ipari fémek kereslete.

A vártnál és a korábbiaknál sokkal gyengébb beszer­zé­si menedzser-indexek világszerte arra figyelmeztetnek – az ING elemzői szerint –, hogy újabb lefelé tartó kör következhet a megrendelésekben, és ez továbbra is nyomás alatt tarthatja az ipari fémek mint alapvető nyersanyagok árfolyamát. Azt is hozzáteszik, ebben az iparágban a pesszimizmus önbeteljesítő, gyakran a negatív szentiment viszi még lejjebb az árakat. Az ING arra is rámutat, hogy a kínai kereslet annyira túlsúlyos a világ aggregált keresletében, hogy miként a múltban, a közeljövőben is kulcsfontosságú lehet az árak meghatározásában. A rézkeresletből Kína 52 százalékkal veszi ki a részét, az alumínium esetében 55 százalék, a cinkében pedig 47 százalék ez az arány.

Bár az ING véleménye szerint nem számíthatunk gyors fordulatra a kereskedelmi háborúban, a kínai infrastrukturális beruházások, köztük a vasút- és metróépítések, meggátolhatják, hogy az ipari fémek ára drasztikus mélyrepülésbe fogjon. Különösen a réz- és a cinkkeresletet erősítheti a kínai nemzeti vasúthálózat elektromos rendszerének modernizálása: a 2008-as 35 százalékos elektromos ellátottságról a múlt évig a kínai vasútvonalak 71 százaléka kapcsolódott be a rendszerbe. A szakértők arra számítanak, hogy a pártvezetés a korábbi kétezer milliárdról négyezer milliárd jüanra növeli az infrastrukturális stimulust, hogy enyhítse a kereskedelmi háborús károkat. Szolid felfutásra számítanak az ING-nél az ázsiai ország elektromos hálózatának fejlesztése miatt is, ami pedig az alumínium és részben a réz keresletét erősíti.

