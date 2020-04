A koronavírus elleni védekezés akciótervére az ország éves jövedelmének a 20 százalékát fordítjuk

– mondta a Facebookon közzétett videójában Varga Mihály pénzügyminiszter szerdán a pénzügyi akciócsoport megbeszélése után.

A miniszter posztjából kiderül, hogy összesen három alapot hoz létre a kormány, mintegy kettőezer milliárd forint értékben:

a Járvány Elleni Védekezési Alapot több mint 633 milliárd forintból, amely jelentősen a Járvány Elleni Védekezés Központ Tartalékából, illetve többi között a pénzintézet szektor hozzájárulásából és a költségvetési átcsoportosításokból tevődik össze.

A Gazdaságvédelmi Alap több mint 1345 milliárd forintnyi összegből áll, amely főleg a központi intézmények és programok megtakarításaiból adódik össze.

A harmadik alap az uniós forrásokat fogja kezelni, azonban Varga Mihály közlése szerint ez az alap egyelőre üres, mivel az uniótól nem érkezett még támogatás a járvány elleni védekezéshez.

A pénzügyminiszter elmondta, hogy a védekezésre eddig 380 milliárdot fordított a magyar kormány, míg az eddigi gazdasági védekezések több mint 3000 milliárd forintot hagyott a gazdaságban.

Gazdaságvédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor

A fő cél, hogy amennyi munkahelyet tönkretesz a koronavírus, annyi munkahelyet hozzanak létre. Visszahozzák a 13. havi nyugdíjat is. A hiány 2,7 százalék lesz. Az összes intézkedés a GDP 18-22 százalékát érinti.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn délben bejelentette a kormány gazdaságvédelmi akciótervének lényegi pontjait

A költségvetési hiány 1 százalék helyett 2,7 százalék lesz idén.

1 százalék helyett 2,7 százalék lesz idén. Három ütemben hajtják végre az akciótervet. (Az első ütem a már meghozott intézkedések – például a bankhitelek felfüggesztése, katások megsegítése – voltak.). A második ütem ma indul. A három ütem összesen összesen a GDP 18-22 százaléka lesz, amiben már benne vannak a jegybank programjai is.

hajtják végre az akciótervet. (Az első ütem a már meghozott intézkedések – például a bankhitelek felfüggesztése, katások megsegítése – voltak.). A második ütem ma indul. A három ütem összesen összesen a GDP 18-22 százaléka lesz, amiben már benne vannak a jegybank programjai is. Öt program indul hétfőtől: munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés, kiemelt ágazatok támogatása, vállalatok finanszírozása, valamint a családok és a nyugdíjasok védelme.

indul hétfőtől: munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés, kiemelt ágazatok támogatása, vállalatok finanszírozása, valamint a családok és a nyugdíjasok védelme. Az első program a munkahely megőrzése – itt készen áll a kormány arra, hogy átvállalja a bérek egy részét (rövidített munkavégzés esetén).

(rövidített munkavégzés esetén). A munkahelyteremtés részeként 450 milliárdos beruházásösztönző-program indul.

indul. A vállalatok finanszírozásában 2000 milliárd forint értékben támogatott hitelek lesznek.

lesznek. A családokat és nyugdíjasokat érintő pontban a kormány négy részletben visszaépíti a 13. havi nyugdíjat.

Szombaton Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentett be járványügyi intézkedéseket. A kormány 1345 milliárd forintot csoportosított át. A miniszter több különadót is bejelentett. Elmondta azt is, hogy az eszközbeszerzés és a beruházás eddig 380 milliárdba került a központi költségvetésnek, az elmúlt hónapban végrehajtott gazdaságvédelmi intézkedések pedig 1000 milliárdba kerültek eddig.

70 százalékos állami jövedelemkiegészítést jelentettek be, 75 ezer hallgató nyelvvizsga-kötelezettségétől tekintenek el

Történelmi akcióterv – így jellemezte az újabb gazdaságvédelmi intézkedéseket Palkovics László, amiket a miniszter kedd délelőtt jelentett be. Ebben a többi között állami jövedelemátvállalás, a felsőoktatásban tanulók, továbbá a turizmus megsegítése is szerepel.

Az állam átvállalja 70 százalékban a kieső bért a rövidített munkavégzésre vonatkozóan, mindezt három hónapos időtartamra. A mérnöki, valamint a K+F területén dolgozók számára 40 százalékos bérkiegészítést nyújt a kormány, mivel az ő esetükben nem kivitelezhető a rövidített munkaidő.

Két százalékponttal csökkentik a szociális hozzájárulási adót, továbbá felgyorsítják az áfa-visszatérítéseket 20, illetve 30 napra.

A betegszabadságokról szóló dokumentumokat elektronikusan is be lehet nyújtani.

Ami a munkavállalók továbbképzését illeti, a költségvetés esetükben a tandíj 95 százalékát átvállalja, továbbá kamatmentes felnőttképzési diákhitelt vezetnek be.

Az egyetemi hallgatók számára egyszeri 500 ezer forintos szabadfelhasználású, kamatmentes diákhitel-konstrukciót hoztak létre, amit a Diákhitel Központnál tudnak igényelni.

75 ezer hallgató nyelvvizsga-kötelezettségétől eltekintenek, enélkül is megkaphatják a diplomát, hiszen a felgyorsuló gazdaságnak több diplomásra lesz szüksége.

A turizmusban és a vendéglátásban újabb intézkedések jönnek, az ágazat védelmére 600 milliárd forintos keretet biztosítanak.

9200 milliárd forintot biztosít összesen a kormány a gazdaságvédelemre, a GDP 18-20 százalékát teheti ki a keret. Ez egy történelmi akcióterv

– mondta Palkovics László.

(Címlapkép: Varga Mihály / Facebook)