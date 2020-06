Varga Mihály szerint Magyarország a járvány utáni időszakban is vonzó célpont marad

A magyar gazdaság erős alapjai továbbra is jelentős mozgásteret biztosítanak a kormány válságkezelő intézkedéseihez

– mondta Varga Mihály a Nemzeti Versenyképességi Tanács a járványhelyzetet követő első ülését követően. Mint fogalmazott: a korábbi évek dinamikus növekedésének is köszönhetően jut elegendő forrás a gazdaság újraindításához. A járvány utáni gazdaságvédelmi lépések kidolgozásáért és megvalósításáért felelős operatív törzs június 24-én tartja alakuló ülését – jelentette be a pénzügyminiszter.

Bár hazánkban a koronavírus terjedése nagymértékben lelassult, a világban továbbra is számos gócpont van – hangzott el az ülésen. A kilábalásnak többféle forgatókönyve lehet, annak lefutását egyelőre a járvány „vezérli” – fogalmazott Varga Mihály.

Magyarország – hasonlóan az Európai Unió tagállamainak többségéhez – áprilisban túljuthatott a gazdaság mélypontján.

A jelenlegi és a 2008-as helyzetet összevetve elmondható, hogy Magyarország gazdasági fundamentumai ma lényegesen erősebbek.

Míg például 2008-ban 1,1, addig 2019-ben – az unió egyik éllovasaként – 4,9 százalék volt a bruttó nemzeti össztermék (GDP) növekedése.

Hasonlóan kedvezően alakult a foglalkoztatottak száma, jelentősen csökkent a háztartások hitelállománya, valamint

az államháztartás GDP-arányos hiánya, miközben a külső adósság 52,6 százalékról 7,9 százalékra esett vissza.

A kormány időben meghozott gazdaságvédelmi intézkedései mintegy 3,7 százalékponttal járulnak hozzá a GDP-hez, érdemben fékezve ezzel a visszaesést. A munkahelyek megőrzése, a kiemelt ágazatok védelme, a munkáltatók adóterheinek csökkentése, a fizetési moratórium, az állami garancia- és egyéb hitelprogramok biztosítják a válságból való mielőbbi kilábalást. Jelenleg több mint négyezer milliárd forintnyi beruházás van folyamatban, az utóbbi hetekben növekedésnek indult a kiskereskedelmi forgalom, és a munkahelyek számának csökkenése is mérséklődött. A kilátásokról szólva a pénzügyminiszter kijelentette: a termelési láncok rövidülése és a költségelőny miatt hazánk versenyképességi helyzete tovább javulhat, de azzal is számolni kell, hogy a védekezés és a gazdaság újraindításának költségei miatt átmenetileg nő a költségvetés hiánya.

Az ülésen Csath Magdolna közgazdász egyetemi tanár a svájci IMD (Institute for Management Development) vezetőképző és gazdaságkutató intézet versenyképességi rangsorát ismertetve elmondta, hogy Magyarország a világméretű járvány dacára is megtartotta pozícióját. Hazánk továbbra is vonzó nemzetközi befektetési célpont.