Digitalizálná a felsőoktatást a Milton Friedman Egyetem

A Pázmányhoz és a Károlyihoz hasonló karakterű intézményt hozna létre az EMIH – erről is beszélt Szatmári Péter, a névváltáson frissen átesett egyetem rektora a Világgazdaságnak.

Augusztustól hivatalosan is új néven folytatja működését a Zsigmond Király Egyetem, a Nobel-díjas közgazdász Milton Friedman nevének felvételét július közepén hagyta jóvá az országgyűlés. Szatmári Péter rektor a döntés kapcsán úgy nyilatkozott a Világgazdaságnak, hogy az új irányokat szab az intézménynek, de ehhez az alapok adottak. „Két éve kaptuk meg az alkalmazott tudományok egyeteme státuszt, tavaly ősszel pedig az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) lett a fenntartó” – mondta el.

A rektor kiemelte, hogy továbbra is oktatási szolgáltatóként tekintenek az egyetemre, a fő szempont a hallgatók munkaerőpiaci helytállása. Ebben nem állnak rosszul:

a mérések szerint a friss diplomások három hónapon belül a végzettségük szerint helyezkednek el.

Úgy értékelt, hogy az eredményesség kulcsa a gyakorlatorientált képzés, illetve a digitális módszertan kidolgozása. „A cél a tananyag teljes digitalizációja, amely egyáltalán nem jelenti, hogy az oktatók pótolhatóvá válnak” – hangsúlyozta.

A Milton Friedman Egyetem egyfajta mintaképzése a pénzügy és számvitel szak, ahol a lexikális tudás nagy része már digitális formában is elérhető.

Egyfajta „virtuális tanterem” jött létre, amely párhuzamosan teszi lehetővé, hogy a hallgató a maga tempójában haladjon, ugyanakkor állandó kapcsolatot biztosít a tanárokkal.

Szatmári Péter szerint ez a törekvés jól illeszkedik a kormány „Digitális jólét” nevű programjához, amelynek része az oktatás digitalizációja. „E mellett azt is vizsgáljuk, hogy az egyetemi módszerek életképessége visszaigazolható-e az állami és a versenyszférában is” – hívta fel a figyelmet. Ebben a folyamatban az OTP és a Gránit Bank mellett az iparkamarával is szorosan együttműködnek.

A rektor arról is beszélt, hogy az EMIH-hel közösen az egyetem vezetése új működési stratégián dolgozik, amely hosszú távon akár plusz karok beindításával is számol. Fontos feladat lesz a startup terület integrálása a képzési rendszerbe, ehhez kapcsolódóan 2017 őszétől speciális kurzust is indítottak.

A Design Terminállal és a Hiventures kockázati alappal együtt olyan hallgatókat segítünk, akiknek piacképes ötlete van. Ősztől angol nyelven is elindul a képzés

– tette hozzá.

A készülő stratégia kapcsán Szatmári Péter úgy fogalmazott, hogy az alapvetően az innovációra, az üzleti szempontokra és a tradícióra épít. A fókuszban az áll, hogy egy, a katolikus Pázmány és a református Károlyi egyetemekhez hasonló karakterű intézmény jöjjön létre, amely a hitéleti oktatáson túl a gazdasági, informatikai, pedagógiai és egyéb társadalomtudományi képzésekben is versenyképes.

Gondolkozunk a pilótaképzés kibővítésén és a sportlétesítmény menedzser szakirányú továbbképzés erősítésén

– jegyezte meg. Ezek eredményeképp az egyetem 5-10 százalékos növekedést vár a következő években a hallgatói létszámban.