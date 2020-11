Díjmentes hazai fejlesztésű szoftver segíti a pedagógusokat

Az adatvédelmi piacon október vége óta elérhető a hazai fejlesztésű Mydata Protect szoftvercsalád, amely védelmet és teljesítményoptimalizálást biztosít a home office-ban dolgozók számítógépein. A Mydata Protect Security Kft. a digitális oktatásra kényszerülő pedagógusok számára most díjmentesen biztosítja a terméket.

A Covid-19 járvány új helyzet elé állította az oktatás területén dolgozó pedagógusokat és tanulókat egyaránt.

A megszokott körülmények megváltozásával nem csak egy jól működő rendszer borult egyik napról a másikra, de sokaknak a digitális eszközökre váltás is plusz vállalást okozott, miközben ennek a biztonságos feltételei nem, vagy csak részben voltak adottak. A jelenlegi helyzet az informatika korában soha nem látott, egyedi kihívások elé állítja az IT szakembereket is.

A Mydata Protect szoftvercsalád megtervezése során kiemelten fontos volt, hogy felhasználóbarát legyen amellett, hogy a háttérben a szakértő csapat évtizedes tapasztalata és szaktudása dolgozzon. Az otthoni használatban lévő számítógépek biztonságos működtetéséhez szükséges beállításokat, optimalizálását és folyamatos lekövetését végzi el anonim módon úgy, hogy az eredmény egyetlen képernyőn érthetően látszódjon.

Tudjuk, hogy mely szektoroknak, területeknek lenne a legjobban és leggyorsabban szüksége az adatbiztonságra, ám a gazdasági válság miatt nem tehetik meg, hogy ebbe túl sokat invesztáljanak, vagy a hirtelen online munkavégzésre való átállás miatt azonnali támogatásra van szükségük. Cégünk a járványügyi helyzetre való tekintettel szeretne hozzájárulni a digitális oktatásra kényszerülő pedagógusok biztonságos otthoni munkavégzéséhez, így számukra díjmentesen kínáljuk fel a Mydata Protect szoftvercsaládot. Honlapunkon már elérhető a számukra kifejlesztett biztonsági szoftver.

– hangsúlyozta Horváth Gergő ügyvezető igazgató.

Célunk, hogy minél többen ismerjék fel a világhálón keresztül ránk váró veszélyeket és tegyenek is az ellen, hogy a személyes adataik illetéktelen kezekbe kerüljenek. Pedagógusaink megfeszített erővel teljesítenek a digitális oktatás területén, amely számos biztonsági kérdést vet fel. Nekik mondanánk köszönetet és szeretnénk biztonságosabbá tenni az eszközeiket.

– emelte ki Darvas Hanna általános igazgatóhelyettes.