Együttműködő robotok vagy más néven kobotok további automatizálási lehetőségeket teremtenek a tudomány és a kutatás területén.

Pavel Bezucký, a Universal Robots területi értékesítési vezetőjének beszámolója szerint jellemzőjük, hogy szűkös termelési területen, emberek közvetlen közelében is képesek a munkavégzésre, a feladatok gyors kivitelezésére és átcsoportosítására, valamint intuitív a programozásuk és a kezelésük is. Képesek laboratóriumi elemzések, tesztek, kiszedés és beillesztés (pick and place) valamint gépkiszolgálási folyamatok támogatására kis- és nagyméretű laboratóriumokban egyaránt.

A tudományos és kutatási tevékenységek pontos elemzést és időigényes adatgyűjtést foglalnak magukban, emiatt a nagy ismételhetőség fontos szerepet játszik az eredmények megbízhatóságában.

A tudományos műveletek megbízható eredményei következetesen végrehajtott tesztekből származnak, ami például azt jelenti, hogy a felhasznált anyagtételeknek pontosan azonos térfogattal kell rendelkezniük.

Amennyiben ezeket a feladatokat az emberek manuálisan végzik, nem garantálható ugyanaz a tesztminőség. További kihívás a veszélyes anyagokkal történő munkavégzés, amely egészségügyi problémákat okozhat a laboratóriumi operátoroknak. A tudományos és kutatási szervezetnek növelnie kell az eredményességet olyan automatizálási eszközökkel, amelyek lehetővé teszik az emberek által végzett rutinszerű és potenciálisan veszélyes feladatok kiküszöbölését, továbbá napi 24 órás teljesítményt biztosítanak emberi beavatkozás szükségessége nélkül.

E szükségletek kielégítésére az együttműködő robotok az ismételhetőség és a rugalmasság ideális egyensúlyát kínálják a gyártóknak és a beszállítóknak, még az automatizálásra eddig nem alkalmas folyamatokban is.

A 24 órás munkavégzés képessége és az ismétlődő 0,03 mm pontosságú mozgástartomány (a Universal Robots esetében) lehetővé teszi a vállalatok számára a komplex kutatási projektekhez való alkalmazásukat.

A könnyű kialakításnak és a kis méretnek köszönhetően a kobotok alkalmasak a kisebb munkaterületen történő munkavégzésre.

Alkalmazásuk

A kobotok a tudományos és kutatási alkalmazások szinte teljes mértékű automatizálását teszik lehetővé. Egyik legfőbb tulajdonságuk a rugalmasság, ami garantálja az egyenletesen magas minőséget, pontosságot, valamint az állandó adagolást sok ismétlés után is. Kiemelkedően magas teljesítményt nyújtanak a felszedés, a beültetés és a gépkiszolgálás műveleteiben. Az együttműködő robotok növelik a folyamatok pontosságát és csökkentik a hulladék mennyiségét az automatizált kiszedési és beillesztési folyamatokban, amelyek akár a lights-out módban üzemelő gyártásban is alkalmazhatók (az elnevezés arra utal, hogy a gyártóüzem emberi beavatkozás nélkül működik, ezért nincs szükség világításra).

Kobotok alkalmazása különböző piaci területeken

Az AGH Tudományi és Műszaki Egyetemen (Lengyelország), speciális robotállomást alkalmaznak nőgyógyászati és urológiai kezelésekhez, amelyek őssejteket ültetnek be a testbe. Ez a folyamat rendkívül nagy, az emberi képességet meghaladó pontosságot és megbízhatóságot igényel. Emiatt az AGH Egyetem az UR5-ös kobot mellett döntött a könnyű használat, valamint a nagy pontosság és biztonság érdekében.

A Universal Robots UR5 robotját olyan egyedi tulajdonságai miatt választottuk, mint a gravitációs kompenzáció, amely lehetővé teszi a helyzetének megőrzését kikapcsolt állapotban is. Ez különösen fontos számunkra olyan precizitást, pontosságot és biztonságot igénylő műveleteknél, mint a kézmozgás pályájának robot általi mérésére

– mondja Dr. Grzegorz Karpiel, az AGH gépészmérnöki és robotikai karának mérnöke.

Az Ohioban található RAMTEC karrierközpont az Egyesült Államok legnagyobb robotikai oktatóközpontja, ahol azért döntöttek az együttműködő robotok mellett, hogy megismertessék a gyakornokokat a robotikával. A kobotokat perceken belül át lehet programozni és az operátor szintjéhez igazítani. Ez lehetővé teszi a robotok használatát korosztályok és képességprofilok széles skáláján, egy ötödikes vagy a képzett szakember számára egyaránt. Az intuitív felhasználói felület kombinálva a UR kiterjedt, ingyenes online tanfolyamaival a hallgatók alapos felkészítését is segítik az iparág jövőjében betöltött szerepükre.