Elkészült az első magyar startup toplista

Első alkalommal készült el a tizenöt legígéretesebb magyar startup és a tizenöt növekedési fázisban lévő, úgynevezett scale-up rangsor.

A Now Technologies a legígéretesebb startup, a Bitrise pedig a legjobb növekedési fázisban lévő, úgynevezett scale-up Magyarországon 2021-ben – legalábbis azon a listán amit a StartUp Online a The Launch Code szakmai partnerségével, egy neves szakértő grémium támogatásával és egy közösségépítő kampány keretében készített el. A startupok azok a korai fázisú cégek, amelyek még a számukra legmegfelelőbb célcsoport megtalálásán, a termék és a piac találkozásán, valamint a bevételszerzésen dolgoznak.

A rangsorok több hónapos előkészítő munka eredményeként születtek meg, azzal a céllal, hogy a már nemzetközileg is eredményes startup vállalkozások mellett felhívják a figyelmet azokra a csapatokra is, akik még korábbi fázisban vannak, előremenetelük azonban ígéretes, így inspirálóak lehetnek a közösség és a vállalkozás előtt állók számára.

A legígéretesebb startup rangsor első helyén végzett a NowTechnologies Zrt. a medtech innovációjával a kerekesszékkel közlekedők számára fejleszt kontrollert. A lista második helyén a DicomLab került, a cég a fogorvos szakma digitális támogatásán dolgozik, a dobogó harmadik helyét pedig a D-Tag Analytics foglalta el, a vállalkozás a piackutatást teszi hatékonyabbá.

A növekedési fázisban lévő cégek, vagyis a scale-up toplistára olyan, már jól ismert vállalkozások kerültek fel, akiknek növekedési pályáját az elmúlt években jól nyomon követhettük. A rangsor első helyezettje ezúttal a Bitrise lett, megelőzve az Omixon Biocomputing, és a Starschema szintén dobogós vállalkozásokat. Ezen cégek esetében már jelentős sikereket láthattunk, egyben ösztönző példát állítanak a még korai szakaszban járó pályatársaiknak.

„Célunk, hogy megvalósítsunk egy olyan össziparági együttműködést, mely mobilizálja, és közös cselekvésre készteti a magyarországi startup ökoszisztéma szereplőit és további lendületet ad a hazai innovációs szektornak.

Éppen ezért a más platformokon is elismert és bizonyított startupok mellet olyan innovatív induló vállalkozásoknak is szeretnénk ezzel teret és figyelmet biztosítani, akikről jellemzően keveset hallunk és az elismerés jelentősen hozzájárulhat a fejlődésükhöz” – mondta Várdy Zoltán, a The Launch Code vállalkozásfejlesztési mentora, egyben a zsűri elnöke.

Top15 magyar scale-up

Bitrise Omixon Biocomputing Starschema SEON Technologies BitNinja Brokerchooser Norma Technologies Oriana International Antavo Recart OptiMonk Conversific Neticle Webshippy Green Fox Academy

A közösség és a zsűri jelöltjeiről a grémium egy rövid önbevallásos kérdőív segítségével gyűjtötte be azokat az információkat, amiket az értékeléskor a zsűri szempontrendszeréhez elengedhetetlenül fontosnak tartott. Az értékelés szempontjai a következők voltak: az ötlet, a technológia és az üzleti modell innovatív mivolta, a bevétel és az ügyfelek növekedésének mértéke és üteme, a finanszírozás körülményei, illetve a tőkebevonás módja, mértéke, a nemzetközi jelenlét, illetve a csapat szakmaisága és összetétele.

Top 15 magyar startup

NowTechnologies Zrt. DicomLab D-Tag Analytics Zrt. Scolia Technologies Kft. ff.next Blue Colibri App Maker’s Red Box APPERCELL Biotech Kft. CodeBerry School AerinX Trustchain Systems Kft. Parkl B-cube.ai Péntech Solutions Kft. Seyu Solutions Kft.

Ezen információgyűjtést követően a szakmaiság és az eredeti célkitűzés úgy kívánta, hogy a különböző érettségi fázisban lévő cégek külön elbírálásban részesüljenek, így a végleges értékelés során különválasztották a startup és a scale-up cégek listáját.