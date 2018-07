Győrben gyártják majd az Audi Q3-as második generációját

Első körben a feláras S Line-megjelenést mutatta meg a német prémiummárka.

Hét év után váltja le az Audi kompakt szabadidő-autóját. A Q3-as második generációja a győri üzem új húzómodellje. A mindig is rétegmodellnek számító TT sportkocsi most olyan társat kap, amely a piac egyik legnagyobb kategóriájában szerepel, nem csoda, hogy magát a gyárat is kibővítették. Azt nem tudjuk még, hogyan néz ki az Audi Q3-as alapváltozata, hiszen az első sajtófotókon és videón az egyébként feláras S Line megjelenési csomaggal rendelkező változat látható.

Mindenképpen sportosabb a megjelenés azáltal, hogy kevésbé „orrnehéz” a forma, azaz rövidebb az első túlnyúlás. A karosszéria 4484 milliméter hosszú, a tengelytávolság 2680, a szélesség 1856, a magasság pedig 1616 milliméter.

Alaphelyzetben 17 colosak a felnik, felár ellenében 20 colosak is kérhetők. Azért az S Line megjelenési csomag 20 colos felnivel szerelt változatával mutatták be az új szabadidő-autót, mert a novemberi piaci bevezetéskor egy ilyen limitált szériával kedveskednek a vásárlóknak.

A ránézésre nagynak tűnő autótól nem kell megijedni, alacsonyabbra vették a küszöböt, az ülések három centiméterrel kerültek lejjebb, az eddiginél könnyebb beszállást ígérnek a mérnökök. A kezelőszervek magasabbra kerültek, a kormányoszlop laposabb szögben áll, sokkal inkább az autó részének érzi magát a vezető.

A minőségérzet az Audi új modelljeihez hasonlóan kifogástalan, a Q3-asnál annyi az újdonság, hogy a műszerfalra lehet Alcantara-díszt kérni, amely az ajtókárpiton is megjelenik.

A második sorban 15 centis sínen tologatható üléssel és állítható támlákkal kényeztet az autó, a csomagtér alaphelyzetben 530–675 literes, támladöntést követően 1525 liter a raktér. Ez 70 literrel nagyobb a korábbinál, és pontosan akkora, mint az egy számmal nagyobb Q5-nél.

Alapfelszerelésként adják a digitális műszeregységet, alaphelyzetben 10,25 colos darabot, a szériafelszereléshez tartozó MMI Radióhoz még nem jár központi érintőképernyő. Az MMI Radio plusra kell befizetni a 8,8 colos képátlójú érintőképernyőhöz, itt felárat kell fizetni a navigációt is megjeleníteni képes, 12,3 colos digitális műszeregységért, ami az MMI Navigation Plusnál szériafelszerelés, utóbbi esetben 10,1 colos képátlójú a központi érintőképernyő. Javított hangfelismerést ígér a gyár, azonban ez a funkció magyar nyelven továbbra sem elérhető.

A gyári navigáció a korábbi útvonalakat és az aktuális forgalmi helyzetet figyelembe véve tervez a Here térképszolgáltató szervereinek segítségével. Természetesen mindenféle kütyütöltési lehetőség is van vagy lehet a fedélzeten, akár USB C-csatlakozó is, az Android Auto és Apple CarPlay csatlakoztatás vezetékmentes.

Ahogy eddig, úgy a jövőben is acélrugókat használ a Q3-as, elöl marad a MacPherson rugóstag, hátul négy lengőkaros független felfüggesztést adnak, feláras az elektronikus vezérlésű lengéscsillapítás. Az Audi drive select csomagban hat üzemmód, auto, comfort, dynamic, offroad, efficiency és individual közül lehet választani, ezek a rugózás mellett a gázpedál-karakterisztikára, az elektromos kormányszervóra és az S Tronic váltó működésére is hatással vannak. Természetesen rengeteg vezetési segéd van az autóhoz, szériafelszerelés az Audi pre-sense gyalogos-kerékpáros felismerő vészféksegéd, a 60 kilométer per órás tempó felett aktív kormányzással dolgozó sávtartó. Extraként kérhető a parkolósegéd és az Audi Q3-ast részben önvezető funkcióval felruházó rendszer, a távolságtartó tempomat, a torlódássegéd és a sávtartó rendszer kombinációja.

