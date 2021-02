Határon túli magyarságot segítő startup indult

Elindult a határon túli magyarságot segítő közösségi startup honlapja segitseg.ma címen: az anyanyelvű egészségügyi ellátás nehézségeire megoldást kínáló platformra külhoni magyar szakemberek és betegek regisztrációját várják – jelentették be a szervezők.

A platform létrehozását kezdeményező Magyar Ifjúsági Konferencia elnöke, Veres Márton azt mondta:

a határon túli területeken a magyar nyelvű egészségügyi, mentálhigiénés és gyógypedagógiai ellátásnak nincs egységes, kereshető online adatbázisa, ami különösen fontos lenne a más nyelvű környezetben élők számára.

Veres Márton az adatbázis három fontos funkciója között említette, hogy regisztrált szakemberekre lehet keresni, fel lehet venni velük a kapcsolatot, a szakemberek egymással is tarthatnak kapcsolatot, valamint egy adott szakterület hallgatói szakmai gyakorlati helyet is kereshetnek a szülőföldjükön. Veres Márton beszámolt arról is, hogy a kezdeményezést jelölték a legkiválóbb magyar kreatív teljesítményeket díjazó Highlights of Hungary megmérettetésre.

Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára társadalmi innovációnak nevezte a kezdeményezést, amely online piacteret hozott létre, egyúttal egy fontos problémára is választ adott.