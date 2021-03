Keresik az újító középiskolásokat

A kibontakozásra váró tehetséget és az újító gondolkodást nem tudja minden esetben támogatni az iskola és az osztályzat sem tükrözi feltétlenül mindazt, ami egy fiatal elméjében megbújik. Ahogy egy-egy újító gondolat vagy ötlet sem feltétlenül fér bele a tanulmányi verseny kereteibe, így a középiskolások – és sokszor az egyetemisták – meglátásai, ötletei, újításai a legtöbbször évekig lapulnak a fiókban várva a megfelelő alkalmat a megvalósításra. Ezek azonban idővel teljes feledésbe merülnek, főleg, ha nem illeszkednek szorosan a kitűzött karriertervbe. Pedig, ha még a középiskolás évek alatt felszínre kerülhetnek ezek a tehetségek, és lehetőséget kapnak a kibontakozásra, szárnypróbálgatása, egészen más, talán merészebb és értékesebb életutak születhetnek.

Ebben fog segíteni az InnoGEN Év felfedezettje program,

amelynek az a célja, hogy inspiráló, globális közösséget építsen a magyar fiatal, középiskolás és egyetemista tehetségekből. A környezetvédelemtől kezdve a rákkutatáson át a szórakoztatóiparig fiatal tehetségek százai bizonyították már világszerte, hogy alapjaiban tudják megváltoztatni, amit egy problémáról vagy szakterületről gondolunk. Ehhez arra van szükség, hogy megkérdőjelezzék a dolgok megszokott menetét és egy új nézőpontból mutassák meg, hogyan lehetne másképp csinálni. Az InnoGEN Év felfedezettje versenyben most azokat az innovatív, középiskolás korú, hazai és határon túli magyar fiatalokat keresik, akik alkotásaikkal, munkásságukkal, hobbijukkal, tehetségükkel, vagy közösségi szerepvállalásukkal valami újszerűt hoztak létre, de egészen idáig még nem kaptak széleskörben elismertséget érte.

Egy olyan, téma területtől független közeget kíván teremteni a program, amelyben már sikeres és akár külföldön érvényesülő fiatalok példájukkal és tapasztalatukkal tudják motiválni és bátorítani kortársaikat, a jövő generációját. Az idei programot hat olyan nagykövet képviseli, akik a maguk területén országosan kiemelkedő tehetségek, és népszerűsítik a vállalkozói, innovációs pályákat,

olyan Z generációs véleményvezérek, akik egy új vállalkozói szemlélet arcai.

Az egyik nagykövet, Varga Eszter például űrmérnök hallgató a Virginia Tech Egyetemen, és a New York-i Tudományos Akadémia mentora. Elmondása szerint azért van szükség az InnoGENre, hogy a fiatalok lássák, nem egy vagy két, hanem millió lehetőségük van, és bármit képesek lehetnek elérni, ha van kitartásuk. „Részt vehettem pár hasonló programon középiskolás koromban, de nem találkoztam az InnoGEN-hez hasonlóval, amely azokat a tehetségeket keresi, akiknek nehezebben jönnek meg a sikereik, és akik úgy éreznek, mint én nagyon sokszor: hogy nem elég jók, hiszen sosem nyertem versenyeket, nem voltam első, így nem is gondoltam, hogy sokra vihetem” – emelte ki Varga Eszter.

Vas Alexa gépészmérnök hallgató, a Low-cost Robotics startup alapítója, és a TEDxLibertyBridgeWomen előadója szerint fontos, hogy bátorítást kapjanak a diákokahhoz, hogy már egészen fiatalon kutassanak, innováljanak, mert ha nem kapják meg a szükséges támogatást, akkor nehezebben vagy egyáltalán nem fognak ebbe belevágni. „Remélem, hogy női gépészmérnök hallgatóként a lányokat is bátorítani tudom majd, hogy merjenek tudományos, vagy műszaki területen alkotni. Én nagyon örültem volna egy ilyen lehetőségnek, mert az én középiskolámban nem nagyon támogatták a kutatást és nem éreztem azt, hogy jó az, amit csinálok” – hangsúlyozta Vas Alexa, a program egyik nagykövete. A szintén gépészmérnök hallgató, a Respray startup alapítója, és a program nagykövete, Réti Andor szerint, ha középiskolásként találkozott volna ezzel a felhívással, az az első lépés megtételében lett volna nagy segítség, mert ez a program megmutatja, hogy milyen sokféle módon el lehet indulni fiatalként is azon az úton, amivel az ember foglalkozni szeretne.

Molnár Mátyás középiskolás korában tartott a vállalkozástól és az ismeretlentől, és egy ilyen programmal valószínűleg kevesebb kezdeti hibával és több merészséggel tudott volna belevágni az újdonságok keresésébe. A Face Team akrobatikus sportszínház alapítója szerint ez a felhívás helyezéstől függetlenül egy jó közösséget és sok tapasztalatot adhat, és fiatalként fontos minden alkalmat megragadni, és nem szabad halogatni az ötletek megvalósítását.

Két középiskolás tehetség is helyet kapott a nagykövetek között. Kántor Kristóf a H.O.R.U.S. megalkotója, és a MISZ Ifjúsági Tanulmányos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja a versenyek során megtanulta azt az innovatív szemléletet, amely segítségével a problémákra nem akadályként, hanem lehetőségként tekinthet, és hogy hogyan kell egy ötletet prezentálni.

Meglátása szerint fontos, hogy a fiatal tehetségek motiváló közeget találjanak, a tehetségük kibontakoztatásához.

Trunk Tamás síbajnoknak és vloggernek az öt éve alapított YouTube csatornáját már közel 38 ezren követik, több márkával is együtt dolgozik, mint Z generációs csatorna, és két könyve is megjelent. A sikereihez nagyban hozzájárult, hogy voltak olyanok a környezetében, akik hittek benne és segítettek célja elérésében – és úgy gondolja, szükség is van a sikerhez egy támogató közegre. Úgy gondolja, hogy az idei InnoGEN programon a kutatás és innováció kategória lesz a legnépszerűbb, de a társadalom és fenntarthatóság kategória is nagy figyelmet kap majd.

Arra számítok, hogy a más kategóriákban leadott pályaművek is integrálni fogják a fenntarthatóság szempontrendszerét és a társadalmi hasznosságát. Ez nagyon fontos lenne, hisz bármilyen területen is lesznek aktívak a generációm tagjai, a társadalmi hasznosság, mint szempont megkerülhetetlen

– összegezte Trunk Tamás.