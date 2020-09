Világszerte felvirágzóban a pop-upok

A koronavírus-járvány következtében egyre népszerűbbek az úgynevezett pop-up üzletek. Mi áll a háttérben, és hogyan tér magához a szegmens a járvány első hulláma után?

Újabb és újabb pop-up boltok bukkanhatnak fel az ősszel, miután a Covid–19-járvány újradefiniálta ezeknek az értékesítési helyeknek a szerepét. A konstrukció ráadásul a bérbeadóknak is kedvez a nehezebb piaci körülmények között – írja cikkében a Vogue Business.

A pop-upok jó ideje afféle tesztpályák a márkák számára,

ezeken keresztül próbálnak meg elérni új célcsoportokat, egyben tesztelik új termékeik fogadtatását. Azonban – mint gyakorlatilag minden más területen – itt is beleszólt a folyamatokba a pandémia: a lezárások és az ezek következtében csökkenő eladások ahhoz vezettek, hogy világszerte számos áruház, üzlet húzta le a rolót. Jócskán megnőtt a kiadható bolti területek mérete, a bérbeadók pedig kétségbeesetten próbálják hasznosítani üresen maradt helyiségeiket.

Az Appear Here online piactér – amely az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot és Franciaországot is lefedi – 125 százalékos növekedésről számolt be az üressé vált üzlethelyiségek terén. A Cushman & Wakefield globális ingatlancég vezérigazgatója, Garrick Brown úgy véli, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetén az Egyesült Államokban a kiadott helyek több mint 20 százaléka elveszíti a bérlőjét – csaknem 180 millió négyzetméter területről van szó. Azok a bérbeadók, akik eddig elzárkóztak attól, hogy rugalmasabb, rövidebb távra szóló kiadásokba is belemenjenek, a jövőben Brown szerint egyenesen könyörögni fognak a bérlőknek, hogy bármilyen konstrukcióban is, de béreljék ki az üzlethelyiségüket. Ehhez még hozzáadódik az is, hogy jelenleg fogyasztói piac van a kiskereskedelmi láncok és a márkák terén, vagyis a kínálat bőven meghaladja a keresletet – ezért látják úgy a szakértők, hogy a kevesebb költséggel járó, rövid távra szóló, gyorsan felállítható pop-up üzletek virágzása várható a közeli jövőben.

A Cushman & Wakefield vezére szerint a bérbeadók maguk kezdeményezhetnék a szerződések újratárgyalását a bérlőkkel.

Az előrelátó bérbeadók megelőzhetnék a bérlőket, vagyis alacsonyabb bérleti díjakat kínálva bebiztosíthatnák a maradásukat. Aki túl sokáig vár ezzel, kénytelen lesz egyre többet engedni a bérleti díjból

– véli a szakember.

Mások is úgy látják, nagyobb rugalmasság jellemezheti a jövőben a kiskereskedelmi bérlői piacot. A Savills ingatlanügynökség szerint a következő hónapokban világszerte emelkedik az üresedési ráta, a brandek számára egyre több helyszín lesz elérhető, ráadásul rugalmasabb feltételekkel. Számos márka kap majd az alkalmon, és belevág a pop-up értékesítésbe – állítja az ügynökség egyik igazgatója.

A tavaszi lezárások alatt egyébként gyakorlatilag megszűnt a pop-up konstrukció,

de a kreatív gondolkodás most új löketet ad ennek a területnek. Az Egyesült Államokban például megjelentek a pop-up mozik és a pop-up éttermek, és a divatmárkák is érdekes új helyszíneket találnak pop-up installációiknak. A luxus divatházak szintén elszakadtak a megszokott helyszíneiktől, és távolabbra is követték vásárlóikat. A Dior például a nyáron a korlátozások enyhülésével a Földközi-tenger népszerű nyaralóhelyein bukkant fel Dioriviera elnevezésű pop-upjaival.

A pop-up a nagy áruházaknak is lehetőség arra, hogy kitűnjenek versenytársaik közül. A múlt hónapban a Dior például a londoni Harrods áruházban hozott létre pop-up üzletet, ami egybeesett az őszi–téli kollekciójának bemutatásával. A Prada a Selfrigdes áruházban promotálta hasonló konstrukcióban a Re-Nylon kollekcióját.