Közös fellépés kell a digitális cégek adóelkerülése ellen

A digitalizáció kihívásaira innovatív válasz kell az adóbeszedésben is, ezért erősíteni kell a tagállamok adóhivatalai közötti együttműködést és adatcserét – mondta Varga Mihály az Ecofin szombati ülésén Szófiában. Az adóhatóságok közötti együttműködés keretében azonban csak olyan intézkedéseket támogat a magyar kormány, amely az adózók számára nem jelent többlet adminisztrációs terhet – tette hozzá a nemzetgazdasági miniszter.

Az Európai Unióban az áfa rés – azaz a költségvetésekből kieső áfabevétel – a becslések szerint több mint 150 milliárd euró évente. Jelenleg még az adóeltitkoló adózók kihasználják azt, hogy az egyes tagállamok adóhivatalainak a végrehajtásban, az ellenőrzésben is határt szab az országhatár.

Ezen változtatni kell – szögezte le a tárcavezető, hozzátéve, hogy erre alkalmas lehet az ún. egyablakos rendszer kibővítése.

A szisztéma lehetővé teheti például azt is, hogy egy hazánkban székhellyel bíró cégtől, akkor is a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal szedje be az adót, ha az egyébként az osztrák, német vagy bármelyik másik uniós tagállam költségvetését illetné. A csalárd cégek ugyanis kihasználva a határokat, ilyenkor sehol nem fizetnek adót.

Az egyablakos rendszer kibővítésével a NAV a beszedett adót továbbutalja az illetékes tagállam adóhivatalának.

A tárcavezető álláspontja szerint a rendszer működéséhez szükségesek a közösen végzett, gyors ellenőrzések is, amelyek úgy hatékonyak, ha az adóhatóságok a lehető legszélesebb körű adatokkal rendelkeznek, és ezt meg is osztják egymással. Kiemelte, hogy az adóhatóságok közötti együttműködés keretében kizárólag az olyan intézkedésekre kell fókuszálni, amelyek az adózók számára nem jelentenek többlet adminisztrációs terhet.

A pénzügyminiszterek találkozóján szóba került a digitális vállalatok igazságos adóztatásának kérdése is. A magyar miniszter hangsúlyozta, hogy a probléma kizárólag uniós szinten nem rendezhető.

A digitális cégek hatékony és eredményes adóztatása globálisan – a legfőbb kereskedelmi partnerekkel, így különösen az Amerikai Egyesült Államokkal való együttműködésben – valósítható meg.

Varga Mihály átmeneti megoldást sürgetett, hiszen nemcsak a digitális cégóriások javára sérül az igazságos közteherviselés elve, hanem több millió euró esik ki a tagállamok költségvetéséből is. Az ezzel kapcsolatos vitákat úgy kell lefolytatni, hogy a tagállamok digitális adóval azonos vagy hasonló adónem működtetésére vonatkozó szuverenitása ne sérüljön – szögezte le.