A Brexitre és az amerikai megállapodásra várunk

A következő héten ismét a Brexit és az amerikai–kínai tárgyalások állnak majd a fókuszban. A várható amerikai makroadatokra is érdemes figyelni, mivel előre jelezhetik az októberi kamatdöntést.

A Brexit-tárgyalásokon négy fontos kérdésre várnak választ a befektetők a Nordea elemzői szerint. Sikerül-e az Európai Tanács csütörtöki ülésére megállapodásra jutni? Kér-e majd Boris Johnson halasztást, amit október 19., szombat előtt kell megtennie, s ha igen, együtt jár-e ez valamilyen belpolitikai eseménnyel? Megadja-e az Európai Unió a kért halasztást? Vezet-e előrehozott választáshoz a fenti folyamat? A konzervatívok elégedettebbek lennének egy ilyen kimenettel, hogy a közvélemény-kutatásban mért előnyüket valódi többségre válthassák. Jeremy Corbyn a Nordea elemzői szerint elkötelezettnek látszik a választások mellett, bár több konzervatív képviselő kétségeit fejezte ki.

A jövő héten több havi makroadat is érkezik az Egyesült Államokból, egyenként kevésbé tartanak érdeklődésre számot, együttesen azonban átfogó képet adhatnak az amerikai gazdaság állapotáról – áll az OTP heti összefoglalójában. Ez azért is fontos, mert a legutóbbi ISM beszerzésimenedzser-indexek a feldolgozóipar és a szolgáltató szektor esetében is nagyot estek, ami a növekedés további lassulására mutat. Az elmúlt időszakban a romló konjunktúraadatok ellenére azonban a kamatvárakozások némileg feljebb tolódtak. Abban ugyan továbbra is egységes a piac, hogy a következő ülésre kamatcsökkentést vár. De míg korábban decemberre újabb vágást várt a piac, a többség ma inkább abban hisz, hogy a Fed az év végi ülésen szinten tartja a kamatokat.

Módos Dániel, az OTP elemzője szerint ha ezt a héten beérkező adatok megerősítik, akkor a Fedet is a kamatcsökkentési ciklus vártnál erőteljesebb folytatására sarkallhatják. A fentieken túl a jövő héten folytatódnak az amerikai–kínai kereskedelmi tárgyalások, s az onnan érkező hírek Módos szerint érdemi hatással lehetnek a piaci hangulatra. Érdemes lesz figyelni a kínai jüan árfolyamára is, mivel a kereskedelmi tárgyalások egyik megállapodása lehet egy devizaalku.

