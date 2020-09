A fenntarthatóság lesz a 2020-as évek kulcsa

Matolcsy György szerint a 40-es és a 70-es évekből egyaránt meríthet a közgazdasági gondolkodás.

A 20-as évtized közgazdasági gondolkodása az 1940-es és 1970-es évtizedekből meríthet, ugyanakkor központi szerepe lehet a fenntarthatóságnak – mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Magyar Közgazdasági Társaság 58. Vándorgyűlésén. Durván indult az évtized, már 2019 végén elkezdődött a napsütéses hét év vége, azonban ennyire brutális indulásra kevesen számítottak.

A közgazdasági ciklusok alapján a 2020-as évek hasonlíthatnak az 1940-es évekre és az 1970-es évekre is, sőt az 1940-es és 1970-es évtized trendjei egyszerre érvényesülhetnek.

Matolcsy György reményét fejezte ki: szerencsés esetben inkább a 70-es évekre hasonlít majd a következő évtized.

Az új évtized is a technológiához szükséges nyersanyagokért folytatott küzdelemről szólhat, most az IT lehet a középpontban – hangsúlyozta a jegybankelnök.

A 2020-as évek nyertese Ázsia lehet, ezen belül pedig Kína.

A GDP, a top 100 cég, a népesség és a K+F szempontjából is erős koncentráció alakulhat ki ebben a régióban.

A jegybankok a költségvetés mellé lépnek a 20-as években a költségvetés és a jegybankok egyszerre határozhatják meg a monetáris tere

– hívta fel a figyelmet Matolcsy György. A 2000-es évek elején a hitelintézetek uralták a monetáris teret – emlékeztetett. A bankrendszer nem tűnik el, a magánszektor továbbra is erős marad.

A 20-as évek elején ugyan lesz egy inflációs ugrás, azonban nem láthatóak olyan folyamatok, amelyek gyorsan emelnék a drágulás ütemét – tért át az inflációs folyamatokra az MNB elnöke. Mind a 40-es, mind a 70-es éveket erős inflációs folyamatok határozták meg, ebben eltérő lehet az előttünk álló évtized.