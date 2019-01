Még idén is 4 százalék felett bővülhet a GDP

A Takarékbank 4,8 százalékos növekedésre számít 2018-ban, az előrejelzésükön 0,2 százalékponttal javítottak a korábbi prognózisukhoz képest.

Tavaly 4,8 százalékkal emelkedhetett a magyar gazdaság teljesítménye, ami 0,2 százalékponttal magasabb, mint a korábbi előrejelzés, amit a beruházások masszív növekedése indokolt – mondta Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a hitelintézet negyedéves sajtótájékoztatóján.

Idén 4,2 százalékkal, jövőre pedig 3,5 százalékkal bővülhet a GDP.

A piaci konszenzus tavaly év elején még 3 százalék volt, ami mostanra már 3,5 százalékra emelkedett. A többieknél optimistább előrejelzés elsősorban az áthúzódó hatások miatt alakulhat jobban, Suppan Gergely úgy fogalmazott, hogy a Takarékbank prognózisa reális, a többi elemző pesszimistább, az Európai Bizottság által publikált hangulatindex alapján akár öt százalék felett is nőhetne a gazdaság.

Az uniós ciklus elhúzódik, sok forrást még nem osztottak ki, vagy állnak a projektek, ráadásul idén lakásátadási hullám várható. A bérnövekedés stabil lesz a következő években, ami továbbra is magasan tartja a fogyasztás hozzájárulását az GDP-növekedéshez. A beruházások is magasan maradnak. A külkereskedelem lefelé húzta a növekedést az elmúlt években, ez azonban fokozatosan pozitív tartományba fordulhat át.

Suppan Gergely hozzátette: a potenciális növekedés 3,5-4 százalék között lehet jelenleg. Az ipar gyengélkedett, így a piaci szolgáltatások húzták a gazdaságot az elmúlt időszakban, és az építőipar is hajtotta a növekedést. A következő egy évben az ipar magára találhat, a tavalyi megingások helyett stabilabb lehet a szektor bővülése. A Takarékbank szakértője kifejtette: az európai fékezés miatt lassul a magyar növekedés, amennyiben ez nem következne be, akár öt százalékkal is emelkedhetne a magyar GDP.

Az infláció februártól ismét emelkedhet, azonban az év második felében a jegybanki cél alá csökkenhet.

Az átlag 3 százalék körül alakulhat, amin az olajárak alakulása módosíthat. Az MNB lassan elkezdi visszavonni a nem konvencionális eszközöket, azonban az alapkamat jövő év végéig maradhat. Ha februárban már eléri vagy meghaladja a 3 százalékot az adószűrt maginfláció, akkor az ez után következő kamatdöntő ülésen a Monetáris Tanács dönthet a kamatfolyosó emelésén. Ezzel párhuzamosan a deviza kamatcsereügyletek (FX-swap) állományának csökkentése is megkezdődhet.