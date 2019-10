A non-food szegmens húzta a kiskereskedelmet

Bár a 6,9 százalékos júliusi adathoz képest elmaradt a kiskereskedelem augusztusi bővülése, az 5,3 százalékos nyár végi növekedés azt jelzi, hogy tovább tart a lakosság vásárlási kedve.

Augusztusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 5,3, naptárhatástól megtisztítva pedig 5,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit – közölte gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), amely az utolsó nyári hónapban az élelmiszerüzletekben és a szegmenshez tartozó vegyesboltokban 3,4, a non-food kategóriában 9,8, az üzemanyag-értékesítés terén pedig 4,3 százalékos bővülést mért. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a január-augusztusi időszakban a naptárhatástól megtisztított kiskereskedelmi forgalom éves alapon 5,8 százalékkal nőtt.

Az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma folyó áron 1076 milliárd forint volt augusztusban, amiből 46 százalékkal részesedtek az élelmiszerek, 37 százalékkal a non-food termékek, a fennmaradó 17 százalékért pedig az üzemanyag-értékesítés felelt. A csaknem 10 százalékos növekedést produkáló nem-élelmiszer kiskereskedelmen belül növekedtek az eladások az iparcikk jellegű vegyes (12 százalék), a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk- (5,4), a bútor-, műszakicikk- és a textil-, ruházati és lábbeli- (egyaránt 4,3), valamint a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben (3,8).

Így a bővülés augusztusi mértéke elmaradt a 6,9 százalékos júliusi adattól, ugyanakkor jócskán meghaladta a 4,3 százalékos júniusi, illetve a 3 százalékos májusi növekedést. A forgalom emelkedését a háztartások jövedelmének dinamikus bővülése alapozza meg, ami a foglalkoztatottság és a bérek növekedésére vezethető vissza. Ahogy arra előzetesen a szakértők is számítottak, a lendület a nyár végig kitartott, és az ősz elejére is megmaradhat. Ebben az időszakban hagyományosan évről évre megélénkül a kiskereskedelem, ami részben az iskolakezdéssel függ össze. Ilyenkor az iskolaszerek mellett jobban fogynak a sportcipők, a mobiltelefonok és a laptopok is, a ruházati üzleteknél pedig a szezonváltás hozza meg a többletet.

Történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztói bizalom

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője szerint a kiskereskedelemnek további lökést adhat az új lakások idén és jövőre várható átadási hulláma, valamint a családvédelmi akcióterv is, amit támogat a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztói bizalom is. A háztartások ugyanakkor nem csupán a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, így a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős növekedésre lehet számítani. Az új autó regisztrációk pedig az első kilenc hónapban 10%-kal emelkedtek, noha tavaly szeptembertől az új károsanyag-kibocsátás méréséi szabályozások (WLTP) bevezetése miatt több modell eltűnt a kínálatból, ami átmeneti visszaesést okozott a forgalomba helyezések számában. A minden ágazatban jelentkező munkaerőhiány miatt a bérek növekedési üteme meghaladhatja a várakozásokat, ami a fogyasztás, valamint a kiskereskedelmi forgalom még gyorsabb növekedését eredményezheti és dinamikusan folytatódhat a magyar háztartások fogyasztási szintjének felzárkózása az európai átlagszínvonalhoz.