Csaknem öt százalékkal nőhetett a GDP

A harmadik negyedéves, kiugró GDP-növekedésnek köszönhetően 0,4 százalékponttal javított 2018-as várakozásain az Oxford Economics elemzője.

A harmadik negyedéves, negyedéves alapon számolt, 1,3 százalékos gazdasági növekedésnek köszönhetően 4,8 százalékra emelte 2018-as GDP-bővülési várakozásait a szeptemberi 4,4 százalékról Szendrei Vanda, az Oxford Economics elemzője – derült ki az elemzőintézet Világgazdasághoz eljuttatott anyagából.

A 2019-re vonatkozó prognózisa is emelkedett, eszerint a korábban feltételezett 2,9 százalék helyett 3,2 százalékkal nőhet Magyarország gazdasági teljesítménye, a hosszabb távú várakozásokon azonban nem változtatott a szakértő: továbbra is lecsengő növekedési pályát vázolt fel. Magyarország potenciális növekedése a jelenlegi feltételek mellett 2,4 százalék lehet a következő évtizedben.

A legnagyobb veszélyt a GDP növekedésére jelenleg a munkaerőhiány és az alacsony termelékenység jelenti.

Kedvező viszont, hogy a deficit 3 százalék alatt alakul és a folyó fizetési mérleg többletes. Hiába van csökkenő pályán az adósságráta, még mindig magas, és a bruttó külső adósság is meghaladja a GDP 100 százalékát – ugyan a nettó adósság hamarosan mínuszba fordulhat, vagyis Magyarország nettó értelemben hitelezheti a külföldet.

A tavalyi, kiugró növekedés a támogató fiskális és monetáris politikának, az egészséges külső környezetnek és az uniós források beáramlásának volt köszönhető – derült ki az elemzésből. Ezek a tényezők az idén már kevésbé támogathatják a gazdaságot, és a beruházásbővülés üteme is 7 százalékra lassul 2019-ben a tavalyi 18 százalékról. A fejlesztések növekedésének lecsengése az EU-s pénzek kifutásának tudható be, ugyanakkor az alacsony kamatkörnyezet továbbra is segíti a lakásépítések bővülését. A laza monetáris politika a fogyasztásra is kedvező hatással van, de a jelentős béremelések is támogatják azt.

A következő években egyre visszafogottabb lehet a fogyasztás bővülése, az idén még 3 százalékkal növekvő szektor teljesítménye a későbbiekben mindössze évi 2 százalékkal emelkedhet.

A korábbi évek problémája volt, hogy a jelentősen megugró import és a csökkenő export miatt a külkereskedelmi mérleg romlott. A fizetési mérleg a következő években pozitív maradhat, és a külkereskedelmi többlet is fokozatosan emelkedhet, 2022-re elérheti a GDP egy százalékát.

Nemcsak az Oxford Economics vár lecsengő gazdasági növekedést, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 3,5 százalékos bővülést prognosztizál erre évre, de még a Pénzügyminisztérium (PM) karácsony előtt frissített előrejelzése is 3,9 százalékos GDP-emelkedést jelez.

A teljes cikk a Világgazdaság csütörtöki számában olvasható