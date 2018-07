Csökkent az elvándorlási kedv a régióban

Sokkal kevesebben akarnak Magyarországról elvándorolni, hogy külföldön dolgozzanak, mint négy évvel ezelőtt, ugyanakkor a külföldi munkavállalók is kevésbé érdeklődnek az ország iránt, mint négy éve egy friss kutatás szerint.

A magyaroknak csak a 35 százaléka menne külföldre dolgozni, míg a globális átlag 57 százalék. Ez a mutató alacsonyabb, mint négy éve, amikor 58 százalék mondta, hogy szívesen költözne külföldre dolgozni. Magyarországon a csökkenés a fiatalok és a magasan képzettek körében is szignifikáns, a fiatalok 45 százaléka menne külföldre, szemben a korábbi 60 százalékkal, míg a magasan képzetteknek most 37 százaléka költözne, ellentétben a 2014-es 65 százalékkal – derül ki a Boston Consulting Group és a Profession.hu Decoding Global Talent 2018 című kutatásából.

A felmérés készítői szerint érdekes eredmény, hogy

a húsz év alattiak mobilitási hajlandósága 66 százalék, ami meghaladja a globális átlagot. A hazai munkaerőpiacra évtizedek óta érezhető hatást gyakorol, hogy a magyar átlagnál (35 százalék) többen mennének külföldre munkát vállalni az IT- és technológiai szektorban dolgozók közül (46 százalék), az üzleti adminisztrációból (44 százalék) és a médiából (43 százalék).

A doktori fokozattal rendelkezők szintén ide tartoznak, közülük 40 százalék költözne külföldre dolgozni.

Egész Kelet-Európában csökkent az elvándorlási szándék, míg 2014-ben még a globális átlagnál nagyobb mértékben terveztek külföldi munkavállalást ebben a régióban.

A tanulmány szerint a változás oka, hogy a kelet-európai országok gazdaságai megerősödtek, és a korábbiaknál sokkal jobb munkalehetőségeket teremtettek az itt élők számára.

Németország lett a második legnépszerűbb desztináció az Egyesült Államok után. Németország nem csupán a teljes népességen belül, hanem a harminc év alattiak között is a második legnépszerűbb célország mind a mester-, mind a doktori fokozattal rendelkezők, valamint a digitális szakemberek körében.

A Brexit ellenére London még mindig az első a városok rangsorában, megelőzve New Yorkot és Berlint is. Ezen városok mellett olyan központok is előreléptek, mint Du­baj, Abu-Dzabi vagy Hongkong, amelyek népszerűsége az elmúlt négy évben szignifikánsan nőtt.

A teljes cikk a Világgazdaság szerdai számában olvasható