Csúcsra pörgött júliusban a hazai turizmus

Az idei év júliusában kiemelkedő eredményt ért el a hazai turisztikai ágazat. Bár márciusban úgy tűnt, hogy a világjárvány elmossa az idei szezont, a belföldi promóciók meghozták eredményüket, a magyarok itthon maradtak és hazai szálláshelyeket kerestek fel. A Magyarország visszavár kampány oly annyira sikeres lett, hogy a júliusi belföldi vendégszám a tavalyi eredményeket is felülmúlta. Mivel a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) számára minden hazai szálláshely kötelezően naponta adatot szolgáltat, így már most részletes kép áll rendelkezésre az idei első hét hónap forgalmáról is.