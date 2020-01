Donald Trumpra várnak az esküdtek kedden

A davosi éves világszintű megbeszélésen történtek jó eséllyel nem kerülnek majd az újságok címlapjára, de Donald Trump itt elmondott beszéde egészen biztosan. Hiába az európai kamatdöntés, az amerikai jelentési dömping és a most induló alkotmányos vádemelési eljárás hírei vihetik a prímet a héten.

Nem változnak az európai kamatkondíciók a jövő héten az OTP elemzőjének várakozásai szerint. Módos Dániel rámutat, hogy az előző kamatdöntő ülés óta eltelt időben a beérkező adatok a növekedés kismértékű javulását mutatják. Az európai bizalmi indexek emelkedtek (különösen a német ZEW és Ifo), és a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek csökkenése megállt a negyedik negyedévben. Ráadásul a Brexit és a kereskedelmi háború körüli bizonytalanságok csökkenésével fontos kockázatok árazódtak ki a nemzetközi piacokról. Ugyanakkor az inflációs várakozások továbbra is rendkívül alacsonyak, 1 százalék körüliek). Mivel bár valamelyest javultak a makroadatok, de az euróövezet növekedése továbbra is rendkívül törékeny, és az infláció is jócskán a cél alatt van, ezért az Európai Központi Bank (EKB) csütörtökön valószínűleg nem változtat a kamatokon és a kommunikációján sem. A tartósan laza monetáris politika előretekintve is fennmaradhat. Ezt erősíti az is, hogy az EKB új elnöke az előző ülésen – a várakozásoknak megfelelően – bejelentette, hogy az új csapattal áttekintik az EKB eszköztárát és eredményességét. Bármilyen érdemi lépés feltehetően csak a stratégia áttekintése után történik majd, amire azonban – hacsak a nemzetközi makrofolyamatokban nem következik be drasztikus változás – a nyár előtt nem fog sor kerülni.

A hét másik gazdaságpolitikai eseménye a davosi Világgazdasági Fórum lesz, ahol várhatóan Donald Trump is beszédet mond. Ötvenhárom országból várnak résztvevőket, többek között Angela Merkel is megjelenik. Megközelítőleg harmincöt ország pénzügy- és kereskedelmi minisztere vitatja majd meg az idei globális kockázatokat és a kereskedelmi tárgyalások állását.

Az amerikai elnöknek nem lesz sok ideje Davosban, kedden ugyanis a szenátus előtt elkezdődhet ellene az alkotmányos vádemelési eljárás (impeachment). A múlt héten már felesküdött az a száz szenátor, aki a perben esküdt lesz. Az eljárást – amelyet az alsóház demokrata képviselői támogattak – heten vezetik. A szenátus előtt már jobb az elnök helyzete, itt kényelmes többségben vannak a republikánus képviselők. Az Equilor elemzője szerint a tanúk meghallgatásáról várhatóan a jövő héten döntenek, és egyesével szavazhatnak minden tanú előtt, hogy meghallgatják-e, hasonlóan a Bill Clinton elleni eljáráshoz. A procedúra hónapokig is elhúzódhat, akár az első demokrata előválasztás idején is folyhat, ám a republikánus többség miatt nem valószínű, hogy eltávolítják Trumpot a Fehér Házból – írja összefoglalójában az Equilor.

