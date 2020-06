Eddig nagyjából 1,2 millió munkahelyet sikerült megmenteni

A járvány okozta válság idején hozott kormányzati intézkedések nyomán eddig összességében nagyjából 1,2 millió munkahelyet sikerült megmenteni,

Június 15-ig 13036 vállalat nyújtott be támogatási igényt munkahelyvédelmi bértámogatásra, 164 896 főt érintően – közölte képviselői kérdésre adott írásbeli válaszában Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. A kutatás-fejlesztésben dolgozók számára 947 vállalat nyújtott be kérelmet 15 483 fő számára. Ezen felül a munkahelyvédelmi bértámogatási program keretében a jelzet időpontig 8 384 vállalat 12 682 új munkahely létrehozására nyújtott be dotációs igényt.

A tájékoztatásból az is kiderült, hogy a versenyképesség-növelő támogatás keretében 806 cég vállalt 376,75 milliárd forintnyi beruházást, amely további 143 620 munkahely megtartásához járulhat hozzá. Összefoglalva Schandta Tamás rávilágított: a kormány gyors döntései eredményeként eddig összességében nagyjából 1,2 millió munkahelyet sikerült megmenteni, a járvány okozta válság idején.