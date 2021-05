Egyelőre marad a török monetáris szigor

Megnyugtathatja a piacokat, hogy a török jegybank továbbra is az infláció feletti szinten tartja az irányadó kamatokat. A kamatdöntést követően a líra árfolyama erősödésnek indult a dollárhoz és az euróhoz képest.

A török jegybank májusi kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően változatlanul 19 százalékon tartotta egyhetes repo-kamatlábát csütörtökön, emellett megerősítette ígéretét, hogy

továbbra is az infláció feletti szinten tartja az irányadó kamatokat, és felhasználja az összes rendelkezésre álló eszközt az elsődleges cél, az árstabilitás elérése érdekében.

Törökországban a fogyasztói árak inflációja áprilisban közel 2 éves csúcsra, 17,14 százalékra emelkedett, a ​​líra pedig a hónap végén történelmi mélypontjára süllyedt az euróval szemben, és a dollár ellenében is megközelítette azt. Mostani döntés azért is volt várható, mert a jegybank monetáris szakbizottsága a múlt héten bejelentette, hogy az év végére 12,2 százalékra kívánja leszorítani az infláció mértékét, ami ugyan magasabb a korábbi 9,4 százalékos becslésnél, de még így is jóval a piaci várakozások alatt marad. A bank emellett arra számít, hogy áprilist követően enyhülni fog az áremelkedés mértéke, elemzők szerint azonban az a 18–21 százalékot is elérheti. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy

mindaddig fenntartják az infláció feletti kamatokat, ameddig az árváltozás tartósan el nem éri az 5 százalékos célt. Fontos kiemelni viszont, hogy az áprilisi nyilatkozattal szemben a mostaniból kikerült a szigorú monetáris politika fenntartására vonatkozó hivatkozás.

A kamatdöntést követően kiemelték, hogy

a török gazdaság teljesítménye erős, de jelentős kockázatot hordoz a járvány jövőbeni alakulása, és az oltási folyamat sikere is.

Az indoklásban emellett most arra is kitértek, hogy a korábbi kamatemelések – beleértve a márciusit is – hitelezésre és belső keresletre gyakorolt lassító hatása már megfigyelhető a gazdaságban. Jason Tuvey, a Capital Economics vezető elemzője ez utóbbit úgy értékeli, hogy a bank kettős beszédével nyitva hagyja az ajtót a következő hónapok enyhítési ciklusa előtt. Ezzel szemben a Reuters által megkérdezett közgazdászok többsége arra számít, hogy a harmadik negyedévig változatlan marad a kamatszint, nyugtatva a piacokat, és csak azt követően várható enyhítés.

A külföldi befektetők március közepe óta menekülnek a török ​​eszközöktől, és a líra több mint 15 százalékot gyengült a dollár ellenében azóta, hogy Tayyip Erdogan elnök elbocsátotta Naci Agbalt, és helyére Sahap Kavcioglut nevezte ki bankelnöknek, aki Erdoganhoz hasonlóan nem híve a szigorú monetáris politikának. A múlt hónap végén a leértékelődést fokozódásában közrejátszhattak nemzetközi és belpolitikai események, valamint a jegybank elnökének televíziós nyilatkozata is, melyeket akkor részletesebben is elemeztünk. A döntést követően a líra árfolyama erősödésnek indult a dollárhoz és az euróhoz képest.