Érdekes az új elnöki adminisztráció és a Fed viszonya

A szerdai kamatdöntő ülésnél is érdekesebb az új elnöki adminisztráció és a Fed viszonya. Már megindult a találgatás, vajon Jerome Powell meddig marad a posztján? Kamatmódosításra, vagy más nagyobb bejelentésre nem számítunk a szerdai kamatdöntő ülésen – mondta a Világgazdaságnak Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője.

De megjelenik az új jegybanki makrogazdasági prognózis, továbbá a friss Dot Plot ábra, ami azt mutatja, hogy a nyíltpiaci bizottság (FOMC) egyes tagjai milyen kamatpályát várnak jövőre. Különösebb izgalmat azonban a tábla sem okozhat, mert

a következő két évben nem számítanak kamatemelésre a döntéshozók.

Némi újdonsággal talán a jegybanki kommentár szolgálhat, ami a várakozások szerint ismét enyhén galamb-hangvételű lehet, mivel a koronavírus-járvány negatívan hat a gazdaságra. Ezért Jerome Powell Fed elnök ismételten sürgetheti az újabb fiskális beavatkozást. Bár a jegybankelnök nem zárta ki a további monetáris lazítás lehetőségét, ám az Equilor elemzőinek várakozásai szerint ez legkorábban a jövő év első negyedévében következhet.

Mint az elemző mondta, továbbra is nagy a bizonytalanság. Bár a kedvező vakcinahíreknek köszönhetően jelentősen javultak a hosszabb távú gazdasági kilátások az Egyesült Államokban.

Ám a lakosság átoltottságához még rengeteg akadályt kell leküzdeni.

Eredményt legkorábban csak a jövő év második-harmadik negyedévében várhatunk. Az esetszámok rohamos emelkedése miatt az elmúlt hetekben több államban is szigorú korlátozó intézkedéseket vezettek be, ami várhatóan nyomot hagy az idei negyedik negyedéves GDP számaiban, s a munkaerő piaci folyamatokra is hatással lehet.

A legutóbbi, szeptember végén kiadott Fed prognózisban jelentősen csökkentették az idei évre vonatkozó, várt gazdasági visszaesés mértékét, 6,5 százalékosról 3,7 százalékosra.

Míg jövőre 4 százalékos felpattanást, majd 2022-ben 3 százalékos, 2023-ban 2,5 százalékos növekedést vártak.

Varga Zoltán szerint e sorokon most nem várunk érdemi változást, mivel a negyedik negyedévben ismét visszaesést szenvedhet a gazdaság a kirobbanó harmadik negyedéves eredményt követően. Így reális a 3,5-4 százalékos csökkenés az év egészére vonatkozóan. A regisztrált munkanélküliségi ráta viszont a korábban vártnál nagyobb ütemben eshet vissza, amit kiemelhet a Fed az előrejelzések frissítésében.

Az inflációs folyamatok a tengerentúlon jóval erősebbek, mint az eurózónában, de mindegyik inflációs mutató a jegybank korábbi célszintje alatt mozog, s azt várhatóan csak 2022-2023-ban érik el tartósan.

Mivel a Fed már áttért az átlagos inflációs célkövetési rendszerre, átmenetileg 2 százalékosnál magasabb inflációt is tolerálhat a későbbiekben

– emlékeztetett az elemző.

Egyelőre nem várható a célzott hozamgörbe-kontroll (YCC) – folytatta Varga Zoltán. Tavasz óta egyeztetési fázisban van az YCC program, melynek keretén belül az állampapír piaci hozamok alakulását célzottan szabályozná a jegybank. John Williams alelnök már május végén utalt rá, hogy határozottan gondolkodnak egy ilyen program bevezetésén.

Hasonló programot vezetett be korábban a japán jegybank, ott a 10 éves lejáratú hozamszintet tartják 0 százalék körül.

Egyes piaci vélemények szerint a Fed a 3 éves államapapír piaci hozamszint esetében 0,25 százalékot jelölne meg (jelenleg 0,19 százalék) célként, s nem engedné a szint fölé, de elképzelhető, hogy az 5 éves lejáraton is meghatározna egy célértéket. Ugyanakkor a bizottságon belül sincs egyetértés a program előnyeit, illetve hátrányait illetően, Richard Clarida nemrégiben leszögezte, hogy egyelőre nincs napirenden a kérdés, mivel a kötvénypiac hatékony, és a hosszú hozamok emelkedése miatt sem kell aggódni.

Változhat a jegybank és a kabinet viszonya is, amennyiben Joe Biden megválasztott elnök Janet Yellent nevezheti ki pénzügyminiszternek, aki 2014-2018 között töltötte be a jegybankelnöki tisztséget. A jelenlegi elnök, Jerome Powell kinevezése 2022 februárjában jár le, a jelölésre jövő ősszel kerülhet sor, ezt követően azonban szükséges a Szenátus jóváhagyása is.

Powell esetleges újabb 4 évre való jelölése nagyban függhet attól, hogy mennyire lesz sikeres a válságkezelés, illetve az együttműködés a Pénzügyminisztériummal.

Természetesen a jegybank továbbra is független, azonban a jelenlegi helyzet megköveteli az egységes fellépést monetáris és fiskális oldalról, melyet a Trump-érában nem minden esetben sikerült véghezvinni. Több piaci elemző is bízik benne, hogy Powellnek újabb 4 évre bizalmat szavaznak, mivel ez segítené a kiszámíthatóságot és a folytonosságot monetáris politikai oldalról.

Mindenesetre, Varga Zoltán szerint, abban majdnem biztosak lehetünk, hogy Powell viszonya kiegyensúlyozottabb lesz Bidennel, mint a jelenleg hivatalban lévő elnökkel. Trump még jóval a koronavírus-járvány kitörése előtt, havi rendszerességgel ostorozta a jegybankot, amiért szerinte túl magasan tartják a kamatszintet, és azt szerinte 0 százalékra kellene csökkenteni. Növelheti Powell esélyét, hogy mind a Demokrata, mind a Republikánus pártban elégedettek a teljesítményével.