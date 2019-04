Felgyorsult a kiskereskedelem növekedési üteme

Februárban a kiskereskedelmi forgalom a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 8,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A forgalom növekedése jelentősen felgyorsult a januári 5,4 százalékos ütemről – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Mindhárom fontosabb bolttípus forgalma megélénkült. A nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 10,8 százalékkal nőttek a naptárhatástól megtisztított értékesítés volumene az előző havi 6,4 százalékot követően, az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,8 százalékkal nőtt a forgalom a januári 3,9 százalék után.

Túlszárnyalta a várakozásokat a forgalom

Az üzemanyag-kiskereskedelemben 7,2 százalékosról 13,8 százalékra gyorsult a forgalom növekedése.

érdemben gyorsulva a januári 5,4%-os növekedést követően. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 4,8, a nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben 10,8, az üzemanyag-kiskereskedelemben 13,8%-kal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene. 2015. évi átlaghoz képest 22,9%-kal, 2010-hez képest pedig 33,4%-kal magasabb a kiskereskedelmi üzletek forgalma.

Idén a reálbérek növekedése 6,5%-hoz közeli mértékben folytatódhat, így a kiskereskedelmi forgalom növekedése is ezen a pályán maradhat, azonban ennek mértéke 5%-ot némileg meghaladó ütemre lassulhat a várakozásaink szerint a tavalyi 6,7%-os forgalombővülés után. A kiskereskedelemnek további lökést adhat az új lakások idén és jövőre várható átadási hulláma, valamint a családvédelmi akcióterv is. A háztartások ugyanakkor nem csupán a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, így a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős növekedésre lehet számítani, az új autó regisztrációk pedig az első két hónapban 11%-kal emelkedtek, noha szeptembertől az új károsanyag-kibocsátás méréséi szabályozások (WLTP) bevezetése miatt több modell eltűnt a kínálatból, ami átmeneti visszaesést okozott a forgalomba helyezések számában. A kiskereskedelem folytatódó dinamikus növekedése összhangban van azon várakozásunkkal, hogy idén a GDP növekedése csak mérsékelten lassul, így

a várakozásunk szerinti tavalyi 4,9%-os GDP növekedést idén 4,3%-os növekedés követheti.

A minden ágazatban jelentkező munkaerőhiány miatt a bérek növekedési üteme meghaladhatja a várakozásokat, ami a fogyasztás, valamint a kiskereskedelmi forgalom még gyorsabb növekedését eredményezheti.