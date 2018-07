Gőzerővel hengerel az egyetlen vasmű Szerbiában

Szerbiában egyetlen nagy acélgyártó kapacitás van, melynek évi termelése eléri a 3,5 millió tonnát, míg az európai kapacitások 170 millió tonnát tesznek ki.

A szendrői vasmű idén rekordot dönt az acélgyártásban – jelentette be a vállalat vezetője. Az üzemet két évvel ezelőtt vásárolta meg a kínai HBIS (Hebei Iron and Steel). Szung Szi-haj, a társaság vezérigazgatója a szerb állami tévében azt mondta, idén 1,8 millió tonna hengerelt acélt gyártanak, emellett 1,7 millió tonna egyéb vas- és acélterméket – ilyen eddig még sosem fordult elő a vállalat történetében.

Idén május végéig már 560 ezer tonnát exportáltak, 43,6 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. Az HBIS az utóbbi két évben 158 millió eurót ruházott be a termelés korszerűsítésébe. Tavaly 750 millió dollár volt a cég bevétele, szemben az egy évvel korábbi 433 millióval. Az államnak adók és járulékok formájában 39 millió eurót fizettek be.

A vasmű modernizációjára 2020-ig további 150 millió eurót terveznek fordítani. A forrás egy része a károsanyag-kibocsátás csökkentését célozza. Az HBIS a privatizációs szerződésben foglaltakkal összhangban az ötezer dolgozó mindegyikét megtartotta, a továbbiakban pedig évi kétszáz új alkalmazottat tervez felvenni. Szung Szi-haj szerint az USA ugyan 25 százalékos vámot vezetett be az acéltermékekre, de Amerikába a kivitel így is tovább folytatódik, a minőségnek és a konkurens árképzésnek köszönhetően. Ugyanakkor aggodalmát fejezte ki, hogy esetleg az EU is vámokat vezethet be a nem tagországokból érkező acélra. A vasműnek az EU a legjelentősebb piaca, hiszen Szerbián belül évente csupán mintegy 20 ezer tonnányi acélt tudnak eladni.

Szerbiában egyetlen nagy acélgyártó kapacitás van, melynek évi termelése eléri a 3,5 millió tonnát, míg az európai kapacitások 170 millió tonnát tesznek ki.

Sokan aggodalommal tekintettek a fejleményekre, amikor két évvel ezelőtt a kínaiak vették át a vasművet, ugyanis korábban már amerikai tulajdonban is volt, de a veszteségekre hivatkozva visszaadták a szerb államnak jelképes 1 dollárért.

