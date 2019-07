Idén májusban többet vihettünk haza, mint tavaly

Idén májusban a bruttó átlagkereset 364 400 forint volt, 11,2 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. 2019. január–májusban a bruttó átlagkereset 358 400 forint, a nettó átlagkereset 238 300 forint volt, mindkettő 10,6 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Idén májusban a statisztikai hivatal számításai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresete – a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 364 400 forint, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 374 700 forint volt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyorstájékoztatójából.

A nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 242 300 forint, a kedvezményeket is figyelembe véve 249 800 forint volt.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyaránt 11,2 százalékkal,

kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset pedig 11,3 százalékkal nőtt

az előző év azonos időszakához képest.

A 2019. január–május közötti időszak

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete – a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél – 358 400 forint, közfoglalkoztatottak nélkül számolva 368 900 forint volt.

A nettó átlagkereset a kedvezmények nélkül 238 300 forint, a kedvezményeket is figyelembe véve 245 700 forint volt.

A bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyformán 10,6 százalékkal,

a kedvezmények figyelembevételével számított nettó átlagkereset pedig 10,7 százalékkal

nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb (666 100 forint), a – közfoglalkoztatottak jelentős részét magában foglaló – humán-egészségügyi, szociális ellátás területén pedig a legalacsonyabb (235 200 forint).

Közfoglalkoztatottak nélkül a humán-egészségügyi, szociális ellátás ágban a bruttó átlagkereset értéke 302 000 forint volt.

A bruttó átlagkereset a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiak körében 392 900 forintot, míg a nők körében 324 300 forintot ért el, amely a férfiak esetében 11,4, a nők esetében pedig 9,5 százalékos növekedést jelent egy év alatt.

A bruttó átlagkereset a 25 év alattiak körében 273 800 forint, a 25–54 évesek esetében 373 400 forint, míg az 54 év felettieknél 349 600 forint volt. Az átlagkereset növekedése az egyes korcsoportokban rendre 16,8 százalék, 10,8 százalék, illetve 10,2 százalék volt az előző évhez képest.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 332 000 forintra becsülhető, amely 10,1 százalékkal nőtt egy év alatt.

A fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 3,5 százalékos növekedése mellett a reálkereset 6,9 százalékkal emelkedett.

Kimagasló mértékben, több mint 84 százalékkal emelkedtek a nettó bérek 2010 óta

A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint kimagasló mértékben, több mint 84 százalékkal emelkedtek a nettó bérek 2010 óta a családi adókedvezményt is figyelembe véve Magyarországon. A foglalkoztatással párhuzamosan így a bérek is érdemben emelkednek hazánkban, ami a magyar családok anyagi helyzetét nagyban javítja. A bruttó és a nettó bérek egy év alatt az idei első öt hónap átlagában egyaránt 10 százalék felett, a reálbérek pedig közel 7 százalékkal emelkedtek, ezzel több mint hat éve töretlenül nőnek a reálkeresetek hazánkban.

A kormány kezdeményezésére megkötött hatéves bérmegállapodásnak, a versenyszféra növekvő munkaerő keresletének és a közszféra béremeléseinek köszönhetően csak az elmúlt három évben közel 40 százalékkal nőttek a bruttó és a nettó bérek egyaránt. 2019. január 1-től tovább nőtt a kétgyermekes családok által igénybe vehető kedvezmény összege, így esetükben az átlagosnál is gyorsabban nőttek a nettó bérek. A versenyszférában 2019 első öt hónapjában a keresetek átlagosan 11,4 százalékkal nőttek az előző évhez képest, vagyis a piaci szférában is folytatódik a bérek kiemelkedő emelkedésének kedvező tendenciája. A versenyszektorban folyamatosan nő a foglalkoztatás is, a legalább öt főt alkalmazó vállalkozásoknál csak az elmúlt egy évben 64 ezer fővel nőtt a létszám. A hatéves bérmegállapodás várakozásaink szerint tovább ösztönözheti a munkavállalási hajlandóságot és hatékonyan segítheti a magyar munkaerő megtartását is. A béremelkedés a következő években is tovább folytatódhat, ami a belső fogyasztás növekedésén keresztül a magyar gazdaság növekedését is segítheti.